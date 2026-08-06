รัสเซียถล่มเคียฟดับ 17 ขณะที่ยูเครนวอนขอขีปนาวุธสกัดกั้นจากพันธมิตร

ทางการยูเครนแถลงเมื่อวันพุธ (5 ส.ค.) ว่าถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของรัสเซีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในกรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบ
เคียฟไม่สามารถยิงสกัดขีปนาวุธที่รัสเซียยิงมาได้ การโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นของรัสเซียทำให้เคียฟต้องร้องขอขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐฯ
รัสเซียได้เพิ่มการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยมักจะยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นชุดๆ ที่ยากต่อการสกัดกั้น เป็นการโจมตีแบบสายฟ้าแลบระยะสั้นๆ ซึ่งทำให้ตึกรามบ้านช่องสั่นสะเทือนและส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วเมือง
ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนระบุ ขณะประกาศจำนวนผู้เสียชีวิต 17 รายว่า ขีปนาวุธสกัดกั้นคือสิ่งที่จะช่วยปกป้องไม่ให้มีผู้เสียชีวิตแบบในวันนี้ได้
เซเลนสกี ระบุอีกว่า เขาได้หารือกับ มาร์ค รุตเต หัวหน้าองค์การนาโต เกี่ยวกับการขอรับขีปนาวุธสกัดกั้น
เขาระบุบนเฟซบุ๊กว่า "สิ่งสำคัญคือต้องตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากทั้งหมดออกไป และเร่งตัดสินใจทางการเมืองที่จำเป็น"
"แทบทุกวัน ชีวิตของผู้คนในยูเครนขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของพันธมิตรของเราในยุโรปและสหรัฐอเมริกา"
นักข่าวเอเอฟพีเห็นกลุ่มควันลอยอยู่เหนือเมืองหลวงในยามรุ่งอรุณ หลังจากการโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้ในหลายจุดในภูมิภาค
ทางการท้องถิ่นระบุว่ามีผู้บาดเจ็บกว่า 40 คนในเมืองหลวงและพื้นที่โดยรอบ
นักข่าวเอเอฟพีได้ยินเสียงระเบิดในเคียฟหลังเที่ยงคืน หลังจากกองทัพอากาศยูเครนเตือนถึงขีปนาวุธที่กำลังเข้ามา
นักข่าวคนหนึ่งรายงานว่าเห็นควันดำและกลิ่นไหม้ฉุนลอยอยู่ในอากาศหลายชั่วโมงต่อมา
"คืนนั้นน่ากลัวมาก ยากลำบากมาก" นาตาเลีย รอยท์สกา ชาวเคียฟกล่าวกับเอเอฟพีในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังการโจมตี
“เราเคยชินกับการตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่า วันนี้เราโชคดี และนั่นเป็นเรื่องน่ากลัวมาก” เธอกล่าวเสริม
กองทัพอากาศยูเครนระบุว่า ยูเครนยิงโดรนตกไป 98 ลำจากทั้งหมด 115 ลำที่รัสเซียยิงมาในชั่วข้ามคืน
แต่สถิติเบื้องต้นจากกองทัพอากาศแสดงให้เห็นว่า ยูเครนไม่สามารถยิงขีปนาวุธตกได้เลย
นางอูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน หัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรป ประณามว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายน่าสยดสยอง ส่วนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักขึ้น
เคียฟสามารถสกัดกั้นโดรนส่วนใหญ่ได้ แต่ยังคงต้องพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์จากพันธมิตรเพื่อต่อต้านขีปนาวุธ
เซเลนสกีระบุว่า จำนวนขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่ได้รับจากพันธมิตรลดลงถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับปี 2025
เขาเตือนไปแล้วหลายครั้ง เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธป้องกันภัยทางอากาศอย่างรุนแรง เนื่องจากมอสโกยิงขีปนาวุธใส่ยูเครนจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคม จากการวิเคราะห์ข้อมูลกองทัพอากาศยูเครน
สหประชาชาติรายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือน จากความขัดแย้งตลอดปี 2026 เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่สงครามที่ยืดเยื้อมาสี่ปีครึ่งยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีสัญญาณของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
ในภูมิภาคโดเนตสก์ทางตะวันออกของยูเครน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของเครมลิน ทางการท้องถิ่นได้สั่งให้ครอบครัวหลายร้อยครอบครัวที่มีเด็กอพยพออกจากเมืองครามัตอร์สค์ เมืองสำคัญที่ยูเครนควบคุมอยู่ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
"นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่จำเป็น สถานการณ์ด้านความปลอดภัยกำลังเลวร้ายลง ดังนั้นจึงยอมรับไม่ได้ที่จะปล่อยให้เด็ก ๆ อยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากการโจมตีของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง" วาดิม ฟิลาชกิน ผู้ว่าการภูมิภาคโดเนตสก์กล่าว
เคียฟกล่าวว่า การโจมตีของรัสเซียในชั่วข้ามคืนส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่คลังสินค้า โดยมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและสถานีรถไฟบ้าง
มีผู้เสียชีวิต 8 คนจากการโจมตีสถานีรถไฟทางตะวันออกของเคียฟ นักข่าวของเอเอฟพีเห็นศพหลายศพถูกคลุมด้วยผ้าขาวอยู่ข้างรางรถไฟ
ศูนย์โลจิสติกส์ของ Epicentr ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกสินค้าทั่วไป ถูกโจมตี ส่งผลให้ศูนย์แห่งหนึ่งถูกเผาทำลายจนหมดสิ้น และมีพนักงานเสียชีวิต 1 ราย
นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิต 3 รายจากศูนย์คัดแยกไปรษณีย์ และ Rozetka ผู้ค้าปลีกออนไลน์ ก็กล่าวว่า บริษัทถูกโจมตีเป็นครั้งที่ 3 ในสัปดาห์นี้
มอสโกกล่าวว่า การโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ "ศูนย์ขนส่ง โลจิสติกส์ และกระจายสินค้า" ในและรอบๆ เคียฟ "ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การส่งมอบอาวุธและสินค้าทางทหารต่างๆ รวมถึงการผลิตและการจัดจำหน่ายโดรน"
ก่อนหน้านี้ ยูเครนได้โจมตีเครือข่ายของ Wildberries ผู้ค้าปลีกออนไลน์ของรัสเซียประมาณ 12 ครั้ง ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย และสร้างความเสียหายอย่างมากต่อคลังสินค้าของบริษัท
เคียฟกล่าวหาว่ายักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซรายนี้ ซึ่งมีพนักงานหลายหมื่นคน และบางครั้งถูกเรียกว่า "Amazon ของรัสเซีย" จัดเก็บชิ้นส่วนโดรนและให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพรัสเซีย
ที่มา เอเอฟพี