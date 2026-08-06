ทรัมป์กับเฮกเซธปะทะคารมกันที่แคมป์เดวิด เรื่องการร่อยหรอของอาวุธ

แหล่งข่าวสองรายที่ทราบข้อมูล เปิดเผยกับวอชิงตันโพสต์ว่า ความไม่พอใจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ปะทุขึ้นที่แคมป์เดวิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเขาเรียกร้องคำตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พีท เฮกเซธ ว่าทำไมเขาถึงเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนกระสุนอย่างรุนแรง ซึ่งขณะนี้กำลังคุกคามทางเลือกในปฏิบัติการทางทหารสำหรับการทำสงครามอิหร่าน
แหล่งข่าวสองรายที่ไม่เปิดเผยชื่อ ให้ข้อมูลตรงกันว่า การเผชิญหน้าเกิดขึ้นนอกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรีของทรัมป์ที่แคมป์เดวิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยทรัมป์ระบายความไม่พอใจต่อเฮกเซธว่า เขานึกว่าปัญหากระสุน "ได้รับการแก้ไขแล้ว"
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า การขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลและระบบสกัดกั้นทางอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทรัมป์ถอนตัวจากการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่เพิ่มเติมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เขาได้สั่งการแล้ว แต่ต่อมาได้ยกเลิก “การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง” เพื่อรอการเจรจาใหม่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ
ในขณะที่สหรัฐฯ ได้ประกาศข้อตกลงการผลิตใหม่สำหรับกระสุนที่สำคัญที่สุดบางชนิด เช่น ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต แต่กระสุนเหล่านั้นอาจใช้เวลานานถึงสองปีในการผลิต และยังไม่มีวี่แววว่าจะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนได้ในเร็ววัน
ในเดือนแรกของการสู้รบเพียงเดือนเดียว สหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์กมากกว่า 850 ลูก และระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและ THAAD มากกว่า 1,000 ระบบ ตามที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่ง ยังเคยบอกกับวอชิงตันโพสต์ไว้ว่า สหรัฐฯ ใช้ขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกมากกว่า 1,300 ลูกในช่วงสัปดาห์แรกของการสู้รบ
ส่วนคลังขีปนาวุธ ATACM ซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะสั้นที่ยูเครนต้องการนั้นเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีเหลือแล้ว จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวรายหนึ่ง ซึ่งถูกนำไปรายงานโดยรอยเตอร์แล้ว
การขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศส่งผลกระทบไปไกลกว่าตะวันออกกลาง เนื่องจากยูเครนก็กำลังขาดแคลนระบบป้องกันภัยทางอากาศ และมีทางเลือกน้อยมากที่จะเติมเต็มคลังอาวุธจากชาติตะวันตก ทำให้ยูเครนตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการโจมตีระยะไกลของรัสเซีย
การขาดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้นยังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่สหรัฐฯ ตัดสินใจว่าจะใช้อาวุธต่อต้านภัยคุกคามที่เข้ามาหรือไม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีนี้ได้รับการรายงานครั้งแรกโดยเอ็นบีซีนิวส์
ย้อนกลับไปที่แคมป์เดวิด ขณะที่ทรัมป์สอบถามเฮกเซธเกี่ยวกับคลังอาวุธที่เหลือน้อยนิด เฮกเซธได้แก้ตัวและกล่าวโทษ สตีเฟน ไฟน์เบิร์ก รัฐมนตรีช่วยของเขา ว่าเป็นต้นเหตุของการขาดแคลนและไม่ได้แจ้งให้ทรัมป์ทราบถึงปัญหาอย่างครบถ้วน จากการเปิดเผยของแหล่งข่าว
การโต้เถียงดังกล่าวเน้นย้ำถึงความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นของทรัมป์ต่อรัฐมนตรีกลาโหมของเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในช่วงแรกๆ สำหรับการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน โดยโน้มน้าวให้ทรัมป์เชื่อว่าจะเป็นชัยชนะที่รวดเร็วและค่อนข้างง่าย
อย่างไรก็ตาม คาโรลีน ลีวิตต์ เลขาธิการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว ออกมาปฏิเสธข่าวความขัดแย้งนี้ โดยระบุว่า “นี่เป็นข่าวปลอม 100% ไม่เคยเกิดขึ้นจริง และประธานาธิบดีทรัมป์มีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดในรัฐมนตรีเฮกเซธ”
กว่าห้าเดือนหลังจากการเริ่มต้นของความขัดแย้ง และมีทหารอเมริกันเสียชีวิต 18 นาย และบาดเจ็บอีกหลายร้อยนาย อิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน โดยบรรดาประเทศเพื่อนบ้านชาติอาหรับมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวของสงคราม และผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
“รัฐมนตรีเฮกเซธไม่ได้ให้ข้อมูลที่ทำให้ใครเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านยุทธภัณฑ์ของเรา และเขาไม่ได้กล่าวโทษรัฐมนตรีช่วยฯ ไฟน์เบิร์ก ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้เกี่ยวกับการลดลงของคลังอาวุธ ความขัดแย้งภายใน ท่าทีของรัฐมนตรีต่ออิหร่าน ล้วนเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้น” ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกหลักของกระทรวงกลาโหมกล่าว
ในการพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อเดือนกรกฎาคม เฮกเซธได้โต้เถียงกับพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับว่าเขาได้ให้ข้อมูลที่ซื่อสัตย์แก่ทรัมป์เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์สงครามอิหร่านหรือไม่ รวมถึงปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคลังอาวุธของสหรัฐฯ
ระหว่างการพิจารณา เฮกเซธปฏิเสธที่จะพูดคุยเกี่ยวกับคำแนะนำที่เขามอบให้แก่ประธานาธิบดี และกล่าวโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการขาดแคลนใดๆ เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการด้านการทหารของรัฐบาลไบเดน ไม่ใช่จากการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของทรัมป์
เฮกเซธ เฟนเบิร์ก และพลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วม ได้ขอให้สมาชิกรัฐสภาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมทางการทหารจำนวน 67 พันล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายของสงครามอิหร่าน โดยเฮกเซธกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาในคำให้การเมื่อเดือนที่แล้วว่า คำขอครั้งนี้เป็นการตอบสนองความต้องการที่ “เร่งด่วนและจำเป็น” ในการเติมเต็มคลังอาวุธของกองทัพ
งบประมาณด้านกลาโหมโดยรวมของรัฐบาลสำหรับปีงบประมาณที่จะถึงนี้สูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด และรวมถึงงบประมาณหลายหมื่นล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างขีปนาวุธ แต่ข้อเสนอดังกล่าวหยุดชะงักลงเนื่องจากพรรคเดโมแครตคัดค้านการเพิ่มงบประมาณอย่างมหาศาล ทำให้เพนตากอนไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดหาอาวุธยุทธ์ที่สำคัญเพิ่มเติม
นับตั้งแต่เหตุการณ์อื้อฉาว Signalgate ที่เฮกเซธส่งข้อมูลลับไปยังกลุ่มแชทที่มีนักข่าวรวมอยู่ด้วย ก็มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะยังคงเป็นคนโปรดของทรัมป์ไปได้นานแค่ไหน แม้ว่าประธานาธิบดีจะยกย่องเฮกเซธอย่างต่อเนื่อง โดยกล่าวว่าเขาดูเหมือนหลุดออกมาจาก "กองถ่ายภาพยนตร์" และ "เขารักสงคราม"
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ทรัมป์ได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารในเจ็ดประเทศ ได้แก่ เยเมน โซมาเลีย ซีเรีย อิหร่าน อิรัก ไนจีเรีย และเวเนซุเอลา
แหล่งข่าวที่รู้เรื่องการสนทนาที่แคมป์เดวิด ระบุว่า ปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จในการจับกุมอดีตผู้นำเผด็จการ นิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา นั้นดูเหมือนจะยิ่งทำให้ตำแหน่งของเฮกเซธมั่นคงขึ้น แต่เรื่องช่องแคบฮอร์มุซ และค่าใช้จ่ายมหาศาลรวมถึงระยะเวลาที่ยาวนานของสงครามกับอิหร่าน ได้กัดกร่อนความเชื่อมั่นของทรัมป์ที่มีต่อเฮกเซธ
อย่างไรก็ตาม ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกของกระทรวงกลาโหมย้ำว่า รัฐมนตรีเฮกเซธจะไม่ไปไหน และเขาจะยังคงทำงานเคียงข้างกับรัฐมนตรีช่วยฯ ไฟน์เบิร์ก เพื่อดำเนินงานตามวาระของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อไป
แรงกดดันด้านคลังอาวุธไม่ใช่ความท้าทายใหม่ ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้น เพราะมีคนเคยเตือนทรัมป์แล้วว่าสหรัฐฯ ไม่มีคลังอาวุธเพียงพอที่จะทำสงครามยืดเยื้อ แต่ความเร็วและปริมาณอาวุธที่ใช้ไปของทั้งสองฝ่ายได้เร่งให้คลังอาวุธโจมตีและป้องกันที่สำคัญของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 เมษายน ซึ่งเป็นวันแรกของการหยุดยิง สหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านมากกว่า 13,000 แห่ง และยังป้องกันการโจมตีด้วยกระสุนหรือโดรนของอิหร่านมากกว่า 8,500 ครั้ง
สหรัฐฯ เริ่มปฏิบัติการ "มหาพิโรธ" (Epic Fury) ในขณะที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนกระสุนที่สำคัญอยู่แล้ว
ในช่วงฤดูร้อนปี 2025 สหรัฐฯ ใช้ขีปนาวุธสกัดกั้น THAAD ไปมากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมด ในระหว่างสงคราม 12 วันของอิสราเอลและปฏิบัติการ Midnight Hammer ซึ่งกองกำลังสหรัฐฯ โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน
แบรด โบว์แมน อดีตทหารบกและผู้อำนวยการอาวุโสของมูลนิธิเพื่อการป้องกันประชาธิปไตย ระบุว่า ความขัดแย้งในปัจจุบัน ทำให้ปัญหาการขาดแคลนเหล่านั้นเลวร้ายลงไปอีก
แม้ว่าเฮกเซธและเพนตากอนจะประกาศข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหลายฉบับเพื่อฟื้นฟูคลังอาวุธ แต่บริษัทด้านกลาโหม “จะไม่เริ่มผลิตจนกว่าจะมีสัญญาและงบประมาณจากรัฐสภา” โบว์แมน กล่าว
ด้วยเหตุนี้ อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นฟูคลังอาวุธได้สำเร็จ ซึ่งโบว์แมนย้ำว่า "เราพูดถึงช่วงเวลาหลายปีโดยมีการใช้จ่ายที่จำเป็น การลงนามในสัญญา และการส่งมอบ มันไม่ใช่แค่กดสวิตช์แล้วกระสุนก็ไปอยู่ในมือของทหารได้ทันที”
ที่มา วอชิงตันโพสต์