“เซเลนสกี” ประกาศชัย “ยูเครน” โจมตีพิสัยไกล 2 โรงงานกลั่นน้ำมันรัสเซีย หลังตะวันตกแฉ “ล็อกฮีดมาร์ติน” เล็งเปิดโปรเจกต์ผลิต "มิสไซล์แพทริออต PAC-3 ACE" ราคาต่ำกว่าทุนให้เคียฟ

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แถลงล่าสุดว่า ยูเครนโจมตีพิสัยไกลโรงงานกลั่นน้ำมันรัสเซีย 2 แห่งในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมา และรวมไปถึงเรือตรวจการทหารรัสเซียและเรือจากกองเรือเงาในทะเลดำ ขณะที่มีรายนงานจากตะวันตกว่าล็อกฮีดมาร์ตินเสนอโปรเจกต์ผลิตมิสไซล์แพทริออตราคาประหยัดต่ำกว่าทุน Patriot PAC-3 ACE ให้ยูเครนในราคาที่ถูกกว่า 50% ของราคาปกติเพื่อปกป้องจากรัสเซีย
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(6 ส.ค)ว่า ภาพถ่ายและคลิปจากโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นควันขนาดใหญ่พวยพุ่งจากหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียที่ยารอสลาฟล์ (Yaroslavl) ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 280 ก.ม
เคียฟอินดิเพนเดนท์ของยูเครนรายงานว่า เป็นการโจมตีพิสัยไกลด้วยโดรนเคียฟในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมารวมโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียในจ.ยาโรสลาฟล์เป็นเวลาคืนที่ 2 ติดต่อกัน ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ออกมายืนยันหลังจากรานงานเปิดเผยแพร่ออกไปทางสื่อท้องถิ่น
สื่ออังกฤษรายงานว่า หนึ่งในภาพที่ยืนยันความถูกต้องและเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียพบว่ามีไฟไหม้ไม่ต่ำกว่า 4 ลูกที่จุดเกิดเหตุที่ห่างจากพรมแดนยูเครนไปราว 700 ก.ม
ประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า กองทัพยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน Slavneft-Yanos ในจ.ยาโรสลาฟล์ และโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียบาชเนฟต์-โนวอล( Bashneft-Novoil) ใน บาชคอร์โตสตาน (Bashkortostan)
พร้อมเสริมว่า คนเหล่านั้นยังโจมตีเรือลาดตระเวนทหาร 2 ลำและเรือจากกองเรือเงารัสเซียในทะเลดำ
ขณะเดียวกันเดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเดียวกัน(6)ว่า แหล่งข่าววงในรัฐบาลสหรัฐฯออกมาโต้ข่าวกับรอยเตอร์ว่า ถึงแม้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะสงสัยในข้อตกลงใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐฯ แต่ทว่าไม่มีคำสั่งให้ยุติการหารือ
นอกจากนี้มีการเปิดเผยที่รอยเตอร์อ้างอิงจากแหล่งข่าวด้านการป้องกันประเทศและรัฐบาลสหรัฐฯว่า ยูเครนอาจได้ประโยชน์จากโปรเจกต์ใหม่ของล็อกฮีดมาร์ตินในการสร้างระบบสกัดแพทริออตแบบทุนต่ำ Patriot PAC-3 ACE
“ไม่มีคำสั่งออกมาให้หยุดการหารือ และยังคงมีการเจรจาต่อไปกับบริษัทผู้ผลิตอาวุธอเมริกัน เจ้าหน้าที่กองทัพและคนอื่นๆ ยูเครนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมจำนวนมากของมิสไซล์และโดรนที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือสูงกว่าในราคาที่ถูกมากอย่างไม่น่าเชื่อร่วมกัยบรรดาพันธมิตรตะวันตกเหล่านั้น”
อ้างอิงจากรอยเตอร์พบว่าผู้แทนสหรัฐฯประจำนาโต แมทธิว ไวท์เทคเกอร์ (Matthew Whitaker) เป็นผู้ผลักดันข้อตกลงและหารือทางเลือกต่างๆในกรุงเคียฟ ซึ่งในบรรดาทางเลือกที่หารือรวม ทางเลือกสำหรับยูเครนในการผลิตชิ้นส่วนบางส่วนสำหรับการประกอบขั้นตอนสุดท้ายเกิดขึ้นที่อื่นในยุโรป แหล่งข่าวกล่าว
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ล็อกฮีดมาร์ตินได้เสนอเงื่อนเวลาที่เร็วขึ้นสำหรับระบบมิสไซล์แพทริออตต้นทุนต่ำ Patriot PAC-3 ACE ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 20 ก. โดยย้ำว่าเป็นการใช้ระบบยิงเดิมและซอฟ์ทแวร์เดิมจะทำให้การพัฒนาเร็วขึ้น ระบบมิสไซล์แพทริออตใหม่นี้จะมีราคาต้นทุนถูกกว่าครึ่งหนึ่งของระบบมิสไซล์แพทริออตปกติ