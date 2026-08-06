ไม่ไหวแล้ว! ผู้นำเกาหลีใต้สั่งระดมทุกวิธีสู้ 'คลื่นความร้อน' หลังยอดดับพุ่งกว่า 20 ราย

วิกฤตคลื่นความร้อนในกรุงโซลของเกาหลีใต้คาดว่าจะถึงจุดพีคสุดในวันพฤหัสบดี (6 ส.ค.) โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในเมืองหลวงจะสูงถึง 39 องศาเซลเซียส ขณะที่สภาพอากาศสุดขั้วคร่าชีวิตผู้คนในเกาหลีใต้ไปแล้วกว่า 20 ราย
"อากาศที่ร้อนจัดอย่างชนิดที่เราไม่เคยประสบมาก่อนกำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวัน คลื่นความร้อนที่เคยเห็นแต่ในรายงานข่าวต่างประเทศ ตอนนี้กลายเป็นความจริงสำหรับพวกเราแล้ว" ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง กล่าวในการประชุมรับมือคลื่นความร้อนในวันนี้ (6)
อี สั่งการให้กระทรวงและรัฐบาลท้องถิ่นระดมทั้งบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด จนกว่าคลื่นความร้อนจะบรรเทาลง โดยเน้นย้ำถึงการปกป้องชีวิตและความปลอดภัย การคุ้มครองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับกลุ่มคนเปราะบาง และการบังคับใช้มาตรการพักเบรกอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุด
อุณหภูมิที่คาดการณ์ไว้จะทำให้กรุงโซลเข้าใกล้สถิติสูงสุดที่ 39.6 องศาเซลเซียส ซึ่งบันทึกไว้ในเดือน ส.ค. ปี 2018 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่เกาหลีใต้เผชิญคลื่นความร้อนครั้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์
คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กรุงโซลต้องเผชิญกับค่ำคืนที่อบอ้าว โดยนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่า อาจจะเป็นหนึ่งในวันที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเมืองหลวงแห่งนี้เลยทีเดียว
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี (KMA) รายงานว่า อุณหภูมิในบางพื้นที่แทบไม่ลดลงต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสในชั่วข้ามคืน ขณะที่สื่อต่างๆ แสดงภาพฝูงชนกำลังหาที่หลบภัยในลำธาร ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ปรับอากาศอื่นๆ
สมาคมเบสบอลเกาหลี (KBO) ยกเลิกการแข่งขันทั้ง 10 เกมที่กำหนดไว้สำหรับวันพุธ (5) และวันพฤหัสบดี (6) หลังจากมีผู้ชมบางคนเป็นลมเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัด และมีแฟนเบสบอลคนหนึ่งหมดสติระหว่างการแข่งขันในเมืองอินชอน
นักอุตุนิยมวิทยาชี้ว่า พายุไต้ฝุ่นดอลฟิน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเกาหลีใต้ แต่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภาพอากาศร้อนจัดขึ้น
KMA กล่าวว่า ดอลฟินได้ช่วยเสริมความแรงของลมตะวันออกที่พัดผ่านแนวเทือกเขาของคาบสมุทรเกาหลีและลงมาสู่ภูมิภาคตะวันตกในรูปของอากาศร้อนและแห้ง ทำให้ความร้อนในกรุงโซลและที่อื่นๆ ทวีความรุนแรงขึ้น
ที่มา: รอยเตอร์