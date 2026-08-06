ระดับนี้ยังพลาด! FAA สั่งสอบเฮลิคอปเตอร์ Marine One ของ 'ทรัมป์' เฉียดใกล้ 'เครื่องบินโดยสาร' เกินระยะที่กำหนด

เกิดเหตุระทึกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอากาศในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Marine One) ซึ่งมีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ นั่งอยู่บนเครื่อง เกิดบินเฉียดเครื่องบินพาณิชย์ในระยะใกล้เกินกว่าที่กฎระเบียบความปลอดภัยด้านการบินของสหรัฐฯ กำหนด
รายงานระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ Marine One ทะยานขึ้นจากบริเวณ The Ellipse ใกล้ทำเนียบขาว เมื่อเวลาประมาณ 14:33 น. ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อส่งประธานาธิบดี ทรัมป์ ไปยังฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูส์ในรัฐแมริแลนด์
ทว่าเพียงหนึ่งนาทีให้หลัง ในเวลา 14:34 น. สายการบิน Envoy Air เที่ยวบินที่ 3742 (เครื่องบินภูมิภาค Embraer E170 ซึ่งทำการบินให้กับอเมริกันแอร์ไลน์ส) ได้ทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติ โรนัลด์ เรแกน วอชิงตัน (DCA) เพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองเพนซาโคลา รัฐฟลอริดา
ตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศจะต้องสั่งระงับการขึ้น-ลงของเครื่องบินพาณิชย์ที่สนามบิน DCA ในระหว่างที่ Marine One กำลังบินอยู่ในน่านฟ้าใกล้เคียง แต่ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ได้สั่งชะลอการบินขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะ "สูญเสียระยะเว้นว่าง" (loss of separation) ชั่วขณะ ในขณะที่เครื่องบินพาณิชย์กำลังไต่ระดับเข้าใกล้เส้นทางการบินของเฮลิคอปเตอร์
บันทึกเสียงการสื่อสารทางอากาศเผยให้เห็นว่า นักบินของ Marine One ได้วิทยุแจ้งหอบังคับการบิน DCA อย่างน้อย 3 ครั้งก่อนนำเครื่องขึ้น โดยในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่าสัญญาณ "ขาดหายและฟังไม่รู้เรื่อง" จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เตือน Marine One ถึงเครื่องบินพาณิชย์ที่กำลังทะยานขึ้น ทำให้นักบินเฮลิคอปเตอร์ต้องชะลอตำแหน่งรอครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินทางต่อไปยังฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูส์
องค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) และทำเนียบขาวแถลงว่า แม้จะมีการฝ่าฝืนระยะห่างมาตรฐาน (1.5 ไมล์ในแนวราบ หรือ 500 ฟุตในแนวตั้ง) แต่เครื่องบินทั้งสองลำไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะพุ่งชนกัน และประธานาธิบดี ทรัมป์ ไม่ได้ตกอยู่ในอันตราย โดยเครื่องบินทั้งสองลำต่างก็เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นการละเมิดกฎระเบียบที่เข้มงวดที่ FAA เพิ่งจัดตั้งขึ้น หลังจากเกิดกรณีเครื่องบินพาณิชย์ชนกับเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กของกองทัพกลางอากาศใกล้กับสนามบินเรแกนจนมีผู้เสียชีวิต เมื่อเดือน ม.ค. ปี 2025
อย่างไรก็ตาม ทั้ง FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) ได้เปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุว่า ทำไมเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศจึงไม่ได้สั่งระงับเที่ยวบินพาณิชย์ ในระหว่างที่มีการขนส่งประธานาธิบดี
ที่มา: เอเจนซีส์