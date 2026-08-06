เจ้าของบริษัทผลิต 'โดรนพลีชีพ' ป้อนกองทัพรัสเซียถูกลอบวาง 'คาร์บอมบ์' บาดเจ็บ-คนขับรถเสียชีวิต

ทางการรัสเซียเผยเมื่อวันพุธ (5 ส.ค.) ว่า นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดรนพลีชีพซึ่งกองทัพรัสเซียใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยูเครน ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดซึ่งถูกเอาไปซ่อนไว้ใต้รถยนต์ของเขา ขณะที่คนขับรถเสียชีวิต
สำนักข่าว RIA อ้างข้อมูลจากตำรวจซึ่งระบุว่า วลาดิมีร์ ทคาชุก (Vladimir Tkachuk) เจ้าของบริษัท Uraldronzavod ผู้ผลิตโดรน Upyr (แวมไพร์) มีอาการทรงตัว หลังจากรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ของเขาเกิดระเบิดเมื่อเย็นวันอังคาร (4) ห่างจากเมืองเยคาเทรินเบิร์กในภูมิภาคอูราลของรัสเซียประมาณ 25 กิโลเมตร
ทิโมเฟย์ จูคอฟ สมาชิกสภาเมืองเยคาเทรินเบิร์ก กล่าวในรายการข่าว Solovyov LIVE ว่า ทคาชุก ฟื้นคืนสติแล้ว และพ้นขีดอันตราย
ทคาชุก ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวและนักเขียนบล็อกเกี่ยวกับกองทัพ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า เขาตัดสินใจก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัปผลิตโดรนในฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 เมื่อเห็นได้ชัดว่าโดรนมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในสนามรบในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ต่อมาในเดือน ก.ย. ปี 2024 เขาได้นำเสนอโดรน Upyr และโดรนอื่นๆ ให้กับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ในระหว่างที่ประธานาธิบดีไปเยี่ยมชมงานแสดงเทคโนโลยีที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
แม้ว่าทางการจะยังไม่ระบุตัวผู้ต้องสงสัย แต่ยูเครนได้โจมตีเจ้าหน้าที่ทหาร นักกิจกรรม และนักข่าวในรัสเซียมาโดยตลอดหลังเกิดสงคราม โดยปีที่แล้วเหตุระเบิดรถยนต์ได้คร่าชีวิต พล.ท. ยาโรสลาฟ มอสคาลิก และ พล.ท. ฟานิล ซาร์วารอฟ ซึ่งทั้งสองเป็นผู้บัญชาการระดับสูงในกองบัญชาการทหารสูงสุดของรัสเซีย
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (1) เกิดเหตุระเบิดขึ้นนอกร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย รวมถึงหญิงไม่ทราบชื่อรายหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุ บัญชีเทเลแกรมหลายช่องอ้างว่าร้านอาหารดังกล่าวจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับ พล.อ. อเล็กซานเดอร์ ไชโก ผู้บัญชาการกองทัพอากาศรัสเซีย อย่างไรก็ตาม มอสโกไม่ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าวหรือเปิดเผยชื่อของผู้เสียชีวิต
ที่มา: RT