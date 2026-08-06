ปล่อยออกมาฆ่าแท้ๆ!สื่อนอกตีข่าวเหตุสังหารโหด2คดี ก่อคำถามระบบยุติธรรมของไทย

สื่อต่างประเทศรายงาน เหตุฆาตกรรมบุคล 5 รายในไทยเมื่อเร็วๆนี้ ในนั้นประกอบด้วย 2 พี่น้องชาวรัสเซียและสมาชิก 3 คนของครอบครัวหนึ่ง ได้โหมกระพือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อระบบยุติธรรมของประเทศและความกังวลเกี่ยวกับการปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมรุนแรง
รายงานของเซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์ สื่อมวลชนฮ่องกง ระบุเสียงวิพากษ์วิจารณ์และประเด็นแห่งความกังวลของสาธารณชน มีขึ้นเนื่องจากผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวโจก ที่กระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพิ่งถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำไม่ถึง 7 สัปดาห์ ก่อนอาชญากรรมแรกใน 2 คดีข้างต้นจะเกิดขึ้น
เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์ ระบุว่าร่างของไดอานา นาซิโมวา วัย 22 ปีและ โรมัน น้องชายวัย 17 ปี 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ถูกพบในหลุมศพตื้นๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2026 ในป่าแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี หลายวันหลังจากแม่ของทั้ง 2 คนเข้าแจ้งความเกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกๆ ตามหลังการล่าตัว ผู้ต้องสงสัย นาย ฑนา หรือ "ป๋อง" วัย 43 ปี และนายธงชัย หรือ "ธง" ศรีนิล วัย 39 ปี ถูกจับกุม ขณะหลบซ่อนในสวนผลไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว ใกล้ชายแดนกัมพูชา
รายงานข่าวของเซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์บอกว่านายฑานา มีท่าทีสงบเยือกเย็นตอนถูกใส่กุญแจมือ และให้ปากคำกับตำรวจว่าพวกเขาทั้ง 2 คนพยายามขโมยรถจักรยานยนต์จากพี่น้องชาวรัสเซีย ระหว่างต่อสู้กัน เขายิงใส่โรมันและจากนั้นก็ทำร้าน ไดอานา จนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าระหว่างการตามหา 2 พี่น้องชาวรัสเซียที่สูญหาย ตำรวจยังพบร่างไร้วิญญาณของ 2 สามีภรรยาชาวไทย นายวิเชียร และน.ส.ฉันทนา รวมถึงน.ส.นิชาภา ลูกสาว ครอบครัวนี้ถูกยิง มัดมือและฝังอยู่ใกล้กับสวนมะพร้าวแห่งหนึ่ง ต่อมาผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าเป็นคนสังหารทั้ง 3 คน ที่หายตัวไปตั้งแต่ช่วงกลายเดือนมิถุนายน
เซาต์ไชนามอร์นิงโพต์ระบุว่าเหตุการณ์ทั้ง 2 คดี ก่อคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมไทย และความสามารถในการปกป้องประชาชนจากพวกผู้กระทำความผิดที่มีพฤติกรรมรุนแรง
(ที่มา:เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์)