ส่อโดนต้ม!แฉทรัมป์ตีตก'เซเลนสกี'ขอแพทริออตเพิ่มหลายร้อย สงสัยรับปากไปงั้นไฟเขียวเคียฟผลิตเองในประเทศ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีข่าวว่าปฏิเสธคำร้องจากประธานาาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ที่ขอขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตเพิ่มเติมอีกหลายร้อยลูก ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทม์ส อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการพูดคุย พร้อมระบุการตีตกครั้งนี้ยังก่อข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนของวอชิงตัน ที่เคยรับปากอนุญาตให้ยูเครนผลิตอาวุธชนิดนี้ภายใต้การอนุญาตของอเมริกา
รายงานของไฟแนนเชียลไทม์ส ระบุว่าการปฏิเสธคำขอของทรัมป์ มีขึ้นระหว่างการพบปะกันที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยอ้างถึงปัญหาคลังสำรองที่ร่อยหรอของอเมริกา และความจำเป็นของวอชิงตันเองที่ต้องมีอาวุธชนิดนี้ ท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่าน แม้ต่อหน้าสาธารณะแล้ว ทรัมป์ ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐฯกำลังขาดแคลนกระสุนดังกล่าว
เคียฟส่งเสียงเรียกร้องหนักขึ้นเรื่อยๆ สำหรับระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของตะวันตก หลังรัสเซียยกระดับโจมตีอย่างหนักเล่นงานอุตสาหกรรมทางทหารและที่ตั้งทางโลจิสติกส์ของยูเครน ตอบโต้ที่เคียฟขยายวงการโจมตีใส่ดินแดนของรัสเซีย
ยูเครนคร่ำครวญมาช้านานเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนตัวสกัดกั้นแพทริออต และเมื่อเร็วๆนี้ เซเลนสกี ได้ออกคำสั่งให้เอกอัครราชทูตยูเครนทั้งหลาย สำรวจตรวจสอบคลังแสงขีปนาวุธในบรรดาชาติเจ้าบ้าน และกดดันรัฐบาลประเทศนั้นๆ ให้โอนถ่ายอาวุธชนิดนี้แก่เคียฟ
ทรัมป์ เคยบ่งชี้ระหว่างการประชุมซัมมิตนาโตในตุรกีเมื่อเดือนที่แล้ว ว่าวอชิงตันอาจอนุญาตให้ยูเครน ผลิตขีปนาวุธแพทริออตในประเทศหรือที่อื่นๆในยุโรป อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นเขาก่อข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว "เรากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา" ผู้นำสหรัฐฯให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทม์สเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมให้คำนิยามแพทริออตว่าเป็น "อาวุธพิเศษ" และวอชิงตันจำเป็นต้องระมัดระวังเล็กน้อย เกี่ยวกับกรณีที่จะอนุญาตให้ใครก็ตาม ผลิตเทคโนโลยีที่อ่อนไหวของกองทัพอเมริกา
รายงานข่าวระบุว่าแม้กระทั่งถ้ามันได้รับการอนุมัติ แผนก็อาจตอบโจทก์ความต้องการอย่างปัจจุบันทันด่วนของเคียฟได้เพียงแค่เล็กน้อย พวกผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามันอาจต้องใช้เวลานานหลายปี ก่อนขีปนาวุธแพทริออตล็อตแรกๆที่ผลิตโดยยูเครน จะโผล่ออกมาจากไลน์ผลิต ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่
นอกจากนี้แล้ว ความคิดดังกล่าวยังเผชิญกับแรงต่อต้านจากบรรดาผู้ผลิตอาวุธสัญชาติสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึง โบอิ้ง ซึ่งผลิตชิ้นส่วนระบบตรวจจับที่มีความไวสูงสำหรับขีปนาวุธสกัดกั้น PAC-3 ก็ว่ากันว่าลังเลที่จะถ่ายโอนเทคโนโลยีไปยังต่างแดน เนื่องจากห่วงโซ่การผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ตึงตัวอยู่ก่อนแล้ว
เมื่อไม่นานที่ผ่านมา บรรดาสมาชิกยุโรปในนาโตหลายชาติ ก็ยอมรับเช่นกันว่า การมอบความช่วยเหลือที่ป้อนแก่ยูเครนของพวกเขา โดยไม่ก่อความอ่อนแอแก่การป้องกันตนเอง ได้มาถึงขีดจำกัดแล้ว
(ที่มา:ไฟแนนเชียลไทม์ส/อาร์ทีนิวส์)