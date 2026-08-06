น้ำมันคงที่-หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน ทองพุ่ง$152จากความหวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันทรงตัวในกรอบแคบๆในวันพุธ(5ส.ค.) และทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7 สัปดาห์ นักลงทุนตรึกตรองความเป็นไปได้ของสถานการณ์ลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ที่อาจนำมาซึ่งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ผยุงให้วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน หลังถูกฉุดจากรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 55 เซนต์ ปิดที่ 75.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 9 เซนต์ ปิดที่ 79.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อ้างว่ามีการเจรจากับอิหร่านตลอดทั้งวันในวันอังคาร(4ส.ค.) พร้อมคำนิยามการพูดคุยดังกล่าวว่าเป็นไปในแง่บวก แต่ขู่โจมตีเตหะรานหนักหน่วงมากๆ ถ้าไม่บรรลุข้อตกลง
อย่างไรก็ตามทางอิหร่านปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเจรจากันแต่อย่างใด โดยกระทรวงการต่างประเทศเตหะรานระบุในวันพุธ(5ส.ค.) มีการพูดคุยกันเฉพาะกับโอมานเท่านั้น และทั้งอิหร่านกับโอมานบรรลุบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ และกำลังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับถ้อยแถลงร่วม
ความหวังแห่งความคืบหน้าในความพยายามกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ประกอบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ลดลง ผลักให้ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7 สัปดาห์ในวันพุธ(5ส.ค.) และป็นการปิดบวกในวันเดียว มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 152.60 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 4,305.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานในวันพุธ(5ส.ค.) โดยดาวโจนส์ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ส่วนแนสแดคขยับลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน ตามแรงฉุดของสเปซเอ็กซ์ ตามหลังบริษัทแห่งนี้รายงานผลประกอบการรายไตรมาส
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 236.24 จุด (0.49 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 54,349.12 เอสแอนด์พี ลดลง 12.97 จุด (0.17 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,723.55 จุด แนสแดค ลดลง 221.55 จุด (0.83 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,363.44 จุด
ว่าที่ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมาน จะเปิดทางให้เตหะรานควบคุมการเดินเรือที่เข้าสู่อ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านและเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาค 2 คน ถือเป็นการอ่อนข้อแก่เตหะรานครั้งใหญ่
บริษัทสเปซเอ็กซ์ของอีลอน มัสก์ มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง ในรายงานผลประกอบการครั้งแรกนับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แรงหนุนจากการเฟื่องฟูของธุรกิจโทรคมนาคมดาวเทียมสตาร์ลิงก์และธุรกิจไอเอ อย่างไรก็ตามหุ้นของบริษัทร่วงลงถึง 13.6% จากความกังวลว่าบริษัทจะมีศักยภาพคงการใช้จ่ายด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับไอเอ อย่างเช่นศูนย์ข้อมูลต่างๆ ไว้ได้นานแค่ไหน
(ที่มา:รอยเตอร์ส)