สยอง! “แอร์อินเดีย” บินจาก “ภูเก็ต” ไป “นิวเดลี” ตกหลุมอากาศครั้งใหญ่ ทิ้งตัว 300 ฟุตทันทีกลางอากาศ “เพดานเคบินร้าว - ผดส.ตัวลอยจากเก้าอี้” ระหว่างดื่มกาแฟ บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 17

เอเจนซีส์ – เครื่องบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI2379 จากภูเก็ต วานนี้(4 ส.ค) เกิดตกหลุมอากาศนานชั่วโมงครึ่งเหนืออ่าวเบงกอล ระหว่างเดินทางกลับไปที่กรุงนิวเดลี อินเดีย เครื่องบินแอร์บัส A320 ทิ้งตัวลดระดับเพดานบิน 300 ฟุตทันที ผู้โดยสาร 137 คนบนเครื่องขวัญผวาสวดมนต์ให้รอดตาย เครื่องบินแตะรันเวย์สนามบินปลายทางปลอดภัย มีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 17 คน
เดอะนิวอินเดียนเอ็กซเพรสรายงานวันนี้(5 ส.ค)ว่า เครื่องบินแอร์บัส A320neo( Airbus A320neo) มีผู้โดยสารทั้งหมด 137 คนรวมทารก 3 คนบนเครื่องและลูกเรือทั้งหมด 8 คนเดินทางจากภูเก็ต ไทย เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลีได้โดยปลอดภัยภายในวันเดียวกัน
เครื่องบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI2379 ที่เกิดปัญหาตกหลุมอากาศระหว่างทางถูกสั่งห้ามบินนับตั้งแต่นั้น และกรมการบินพลเรือนอินเดีย DGCA (Directorate General of Civil Aviation) เปิดการสอบสวน
แหล่งข่าวกรมการบินพลเรือนอินเดียได้เปิดเผยว่า มีลูกเรือ 1 คนของสายการบินแอร์อินเดียได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหลังเครื่องเกิดปัญหาตกหลุมอากาศรุนแรงและลดระดับเพดานบินทันที 300 ฟุต
สื่อแดนภารตะชี้ว่า เชื่อว่าเครื่องบินของแอร์อินเดียเกิดความเสียหายจากการตกหลุมอากาศร้ายแรง แต่ทว่าสายการบินไม่ได้ออกมายอมรับ
ไฟลท์ AI2379 ออกเดินทางจากจ.ภูเก็ต ทางใต้ของไทยเมื่อเวลา 08.27 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(4) และร่อนลงจอดที่เทอร์มินอล 3 ของท่าอากาศยานนานาชาตินิวเดลีในเวลา 11.07 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกัน เป็นการลงจอด 43 นาทีก่อนกำหนด
อ้างอิงจากแหล่งข่าวสนามบินนิวเดลี เหตุเครื่องตกหลุมอากาศเกิดขึ้นนอกน่านฟ้าแดนภารตะเมื่อเวลาราว 10.30 น.ตามเวลากรุงนิวเดลี
“สนามบินได้รับข้อมูลว่ามีผู้โดยสารไม่กี่คนต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เมื่อเดินทางมาถึง รถพยาบาลจะจอดรอเตรียมพร้อม”
พร้อมเสริมว่า “ผู้บาดเจ็บได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ศูนย์การแพทย์ Medanta ก่อนที่จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล Fortis ที่ Vasant Kunj และศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บกระดูกสันหลังที่อยู่ใกล้เคียง”
หนึ่งในผู้โดยสาร พรินซ์ ชาดู(Prince Chadha) นักวิจับด้านความมั่นคงชื่อดังของอินเดียบินจากจากภูเก็ตกลับอินเดียพร้อมน้องชาย รีทิค ชาดู (Ritik Chadha)หลังจากไปพักผ่อนท่องเที่ยวเปิดเผยว่า
“มันน่าตกใจมาก ทุกอย่างมันดูปกติจนกระทั่งจู่เกิดตกหลุมอากาศทำให้มันมีความตรึงเครียดมากขึ้นกว่าปกติ”
และเล่าต่อว่า “หลังจากนั้นพวกเรามีประสบการณ์ตกอย่างอิสระที่ในภายหลังพวกเรารู้ว่า 300 ฟุตหรือเท่ากับตึกสูง 25 ชั้น – 30ชั้น พวกเราได้เห็นของทุกอย่างลอยขึ้นไปชนเพดานเคบิน และที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะเปิดและมีกระเป๋าเดินทางบางส่วนตกลงมาโดนศีรษะผู้โดยสาร”
กล่าวต่อว่า ในตอนแรกคาดว่าเครื่องบินจะร่อนลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ แต่ทว่าในท้ายที่สุดสามารถบินต่อไปลงจอดที่สนามบินนิวเดลีได้สำเร็จ
“กัปตันเครื่องบินได้แจ้งต่อพวกเราว่าจะใช้เวลาอีก 10 นาทีก็จะเดินทางถึงกรุงนิวเดลี ถึงแม้การแลนดิงจะลำบาก พวกเราได้รับการร้องขอซ้ำให้อยู่ในความสงบและไม่แตกตื่นที่ชี้ไปว่าอาจมีสิ่งร้ายแรงมากกว่าการลดเพดานบินอย่างกระทันหัน ช่างโชคดีทุกคนสามารถลงสนามบินได้อย่างปลอดภัย แต่ทว่ามีไม่ต่ำกว่า 10 คน -15 คนได้รับบาดเจ็บ”
ด้านพีเพิลของสหรัฐฯรายงานว่า หนึ่งในผู้โดยสารเปิดเผยว่า พ่อที่นั่งติดทางเดินและกำลังดื่มกาแฟอยู่นั้นจู่ๆเครื่องบินเกิดเขย่าอย่างรุนแรง และร่างของเขากระดอนขึ้นไปชนเพดานห้องผู้โดยสารก่อนร่วงลงมาที่พื้น
พิกัดแอร์อินเดียตกหลุมอากาศนั้นเชื่อว่าเกิดขึ้นเหนืออ่าวเบงกอล (Bay of Bengal) อ้างอิงจากเมโทรของอังกฤษ
ขณะที่ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษชี้ว่า Flightradar24 ที่ติดตามไฟลท์บินทั่วโลกเปิดเผยว่า เครื่องบินแอร์อินเดีย ไฟลท์ AI2379 สูญเสียระดับการบินไม่นานก่อนจะร่อนลงจอดที่กรุงนิวเดลี
บริษัทสายการบินแอร์อินเดียยืนยันว่า มีผู้โดยสาร 13 คนและลูกเรืออีก 4 คนได้รับบาดเจ็บ ก่อนนำส่งตัวโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็ก
เมโทรรายงานว่า การตกหลุมอากาศเกิดขึ้นนาน 90 นาที พร้อมรายงานว่ามีภาพเปิดเผยความเสียหายด้านในเครื่อง พบเพดานห้องเคบินผู้โดยสารปรากฏรอยร้าวให้เห็นอย่างชัดเจน