โปแลนด์กำลังพิจารณาตั้งฐานทัพสหรัฐฯ แบบถาวร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์ ระบุในวันพุธ (5 ส.ค.) ว่าโปแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกับทั้งยูเครนและรัสเซีย กำลังเจรจากับวอชิงตันเกี่ยวกับการจัดตั้งฐานทัพถาวรของสหรัฐฯ ในดินแดนของตน
ปัจจุบันมีทหารสหรัฐฯ เกือบ 10,000 นายประจำการอยู่ในประเทศนี้ ที่เป็นสมาชิกนาโตและสหภาพยุโรป โดยส่วนใหญ่ประจำการแบบหมุนเวียน
สัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐฯ ได้เริ่มทบทวนการปรากฏตัวทางทหารในยุโรปอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ทวีปยุโรปรับผิดชอบ "การป้องกันประเทศแบบดั้งเดิมเป็นหลัก"
แต่โปแลนด์ ซึ่งมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบด้านตะวันออกของนาโต และจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของ GDP กำลังดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการปรากฏตัวของสหรัฐฯ ในดินแดนของตน
"เราได้ดำเนินการในขั้นตอนเริ่มต้น (ของกระบวนการ) เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเจตจำนงทางการเมือง ซึ่งแสดงออกมานานแล้ว" พาเวล ซาเลฟสกี รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์ กล่าวกับสถานีโทรทัศน์สาธารณะ TVP
เขากล่าวเสริมว่า วอร์ซอได้รับแจ้งจากวอชิงตันแล้ว เกี่ยวกับการจัดตั้งทีมงานอเมริกันที่จะมาเป็นพันธมิตรในการเจรจา
เขาบอกอีกว่า สหรัฐฯ และโปแลนด์กำลังแลกเปลี่ยน "ข้อเสนอ" กันแล้ว พร้อมชี้แจงว่าเรื่องนี้ "ยังไม่เป็นทางการ"
วอชิงตันได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อประเทศในยุโรปหลายประเทศที่ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้กองกำลังสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพนาโตในดินแดนของตน กรณีทำสงครามกับอิหร่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ ยังได้ขู่ว่าจะลดเงินสนับสนุนของประเทศตนต่องบประมาณของพันธมิตร หากบางประเทศปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้วในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงเฮก
ในการประชุมสุดยอดครั้งนั้น พันธมิตรนาโตให้คำมั่นว่าจะจัดสรรอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ให้กับการใช้จ่ายด้านความมั่นคงภายในปี 2035 ซึ่งรวมถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์ที่จัดสรรให้กับการใช้จ่ายทางทหารโดยเฉพาะ
ที่มา เอเอฟพี