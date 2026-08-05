จีนออกมาตรการตอบโต้ กรณีถูกสหรัฐฯ ใช้กำแพงภาษีรอบใหม่

ในวันพุธ (5 ส.ค.) จีนประกาศจำกัดการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐฯ และขึ้นบัญชีดำ 6 บริษัท เพื่อตอบโต้มาตรการทางภาษีที่วอชิงตันกำหนดขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องแรงงานบังคับและความมั่นคงของชาติ
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากสหรัฐฯ กำหนดภาษีใหม่ต่อจีนและอีก 59 ประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรการลงโทษทางการค้า
โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน ระบุในแถลงการณ์ว่า การกระทำของสหรัฐฯ "สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของจีน"
"ดังนั้นจีนจึงทำได้แค่ใช้มาตรการตอบโต้ที่จำเป็น รวมถึงการเสริมสร้างการควบคุมการส่งออกโดรน ส่วนประกอบสำคัญ และเทคโนโลยีไปยังสหรัฐฯ"
ตามที่กระทรวงระบุ มาตรการของปักกิ่งยังรวมถึงการระงับการตรวจสอบติดตามโรงงานโดยหน่วยงานรับรองของจีน การขึ้นบัญชีดำบริษัททดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหรัฐฯ และการเริ่มการสอบสวนด้านความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน
นอกจากนี้ จีนยังคว่ำบาตรธุรกิจของสหรัฐฯ 6 ราย รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Applied DNA Sciences และบริษัทวิจัยด้านธรณีวิทยา Stratum Reservoir โดยห้ามองค์กรและบุคคลภายในจีน "ทำธุรกรรม ความร่วมมือ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้น"
กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า หน่วยงานทั้ง 6 แห่ง "ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับซินเจียง ลักษณะการกระทำของพวกเขานั้นร้ายแรง"
สหประชาชาติได้เตือนถึงความเป็นไปได้ของการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในภูมิภาคซินเจียงที่มุ่งเป้าไปที่ชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ ซึ่งจีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างรุนแรง
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เหอ หลี่เฟิง เจ้าหน้าที่การค้าอาวุโสของจีน แสดง "ความกังวลอย่างยิ่ง" ต่อเจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ ในการสนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับข้อจำกัดล่าสุด
นอกจากนี้ จีนยังกล่าวหาว่าสหรัฐฯ พยายาม "ปราบปราม" บริษัทจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่วอชิงตันสั่งห้ามการนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์และหุ่นยนต์สี่ขาที่ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่แยกต่างหากจากมาตรการภาษี
จีนและสหรัฐอเมริกาใช้เวลาส่วนใหญ่ของปีที่แล้วอยู่ในภาวะสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่ได้บรรลุข้อตกลงสงบศึกเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนพบกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม มาตรการภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ ต่อจีนและคู่ค้าอื่นๆ ได้คุกคามข้อตกลงสงบศึกนั้น ซึ่งปักกิ่งได้เตือนวอชิงตันไม่ให้ก่อสงครามการค้า
ที่มา เอเอฟพี