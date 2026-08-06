“เกาหลีใต้” ระอุเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 21 หลังคลื่นฮีทเวฟทะลุปรอทแตก 39 C.

เอเจนซีส์ – เกาหลีใต้ยังคงผจญกับวิกฤตคลื่นร้อนต่อไปที่เห็นอุณหภูมิสูงลิ่ว 39 องศาเซลเซียส และมีไม่ต่ำกว่า 2,400 คนถูกส่งห้องฉุกเฉินและอีก 21 คนเสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดครั้งประวัติศาสตร์
โคเรียจุงอังเดลีของเกาหลีใต้รายงานวันนี้(5 ส.ค)ว่า เกาหลีใต้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 21 คนจากสภาพอากาศร้อนจัดในปีนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้แถลงวันพุธ(5)
สื่อแดนโสมชี้ว่า ขณะเดียวกันมีประชาชนเกาหลีใต้ร่วม 2,441 คนเข้าห้องฉุกเฉินเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเนื่องมาจากวิกฤตฮีทเวฟตั้งแต่กลางพฤษภาคมมาจนถึงวันอังคาร(4) อ้างอิงจากสำนักงานควบคุมโรคและการป้องกันเกาหลีใต้ KDCA (Korea Disease Control and Prevention Agency)
ถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยจากวิกฤตอากาศร้อนจัดในปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน แต่กลับพบว่าโซลกลับเห็นตัวเลขการเสียชีวิตจากคลื่นฮีทเวฟสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ปี 2025 มีผู้เสียชีวิตจากฮีทเวฟอยู่ที่ 20 คน
หนึ่งในผู้เสียชีวิตล่าสุดจากวิกฤตคลื่นความร้อนปีนี้เป็นชายวัย 60 ปีที่เสียชีวิตในวันอังคาร(4)ระหว่างทำงานในฟาร์มที่เทศมณฑลอึมซองกุน (Eumseong) จ. ชุงช็องเหนือ (North Chungcheong)
ในจำนวนผู้ป่วยจากสภาพอากาศร้อนปี 2026 พบว่าราว 61.7% ป่วยภาวะเพลียแดด (heat exhaustion) เป็นอันดับ 1 และโรคลมแดด(heat stroke) อยู่ 16.8% เป็นอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 คือตะคริวจากความร้อน (heat cramps) ที่11.5 %
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกคำเตือนวิกฤตฮีทเวฟเพิ่มเติมในพื้นกรุงโซลและชานกรุงโดยรอบในวันนี้ ส่งผลทำให้ 43% ของภูมิภาคถูกเตือนในระดับสูงสุด
ทั้งนี้คาดว่ากรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียสในวันพฤหัสบดี(6)