ซีดีซีขยายพื้นที่ระบาด "ไซโคลสปอริอาซิส" เป็น 15 รัฐ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) ขยายพื้นที่การระบาดของเชื้อไซโคลสปอริอาซิส เพิ่มอีก 6 รัฐ ทำให้ตัวเลขรวมอยู่ที่ 15 รัฐแล้ว ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ ที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าว 3 รายที่รู้เรื่องการสอบสวน
การสอบสวนขององค์การอาหารและยา (FDA) เชื่อมโยงการระบาดที่เกิดขึ้นใน 9 รัฐ ว่าเกี่ยวข้องกับผักกาดแก้วที่เสิร์ฟในร้านอาหารทาโก้เบลล์ และมาจากเทย์เลอร์ฟาร์มส์ซึ่งเป็นกิจการเอกชนในภาคกลางของเม็กซิโก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงมองหาแหล่งที่มาอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้
ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ ที่อ้างข้อมูลของโฆษกกระทรวงสาธารณสุข หนึ่งใน 6 รัฐที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือ รัฐมิสซูรี ซึ่งมีรายงานผู้ป่วย 1,095 ราย
ผู้ป่วยที่ถูกสัมภาษณ์โดยผู้สอบสวนของรัฐและท้องถิ่น ระบุว่า พวกเขารับประทานอาหารจากทาโก้เบลล์ก่อนที่จะป่วย
ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอีก 5 รัฐที่ถูกเพิ่มเข้ามา ส่วนบุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่นั้นขอไม่เปิดเผยชื่อ
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไซโคลสปอริอาซิสในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ โดยการระบาดในปัจจุบันเป็นหนึ่งในการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดจากอาหารในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การติดเชื้อนี้สามารถทำให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ และอาการอื่นๆ ต่อระบบทางเดินอาหาร
รัฐมิชิแกน ซึ่งเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด รายงานผู้ป่วย 11,508 รายเมื่อวันอังคาร เพิ่มขึ้นมากกว่า 200 รายจากรายงานของวันก่อนหน้านั้น
รัฐดังกล่าว ยังรายงานผู้เสียชีวิต 2 รายแรกที่เกี่ยวข้องกับการระบาด โดยระบุว่าทั้งสองคนมีปัญหาด้านสุขภาพพื้นฐาน
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ซึ่งมีการเฝ้าระวังล่าช้ากว่าการรายงานของรัฐหลายสัปดาห์ ได้บันทึกผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการแล้ว 6,707 รายทั่วประเทศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พร้อมกับผู้ป่วยต้องสงสัยอีกกว่า 11,500 รายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่มา รอยเตอร์