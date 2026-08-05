'ทรัมป์' โวเจรจากับอิหร่านดีมาก คาดเปิด 'ช่องแคบฮอร์มุซ' ได้เร็วๆ นี้ พร้อมขู่ 'จัดหนัก' หากอิหร่านไม่ทำตาม

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า รัฐบาลของเขาได้มี "การหารือที่ดีมาก" กับอิหร่านระหว่างการเจรจาตลอดทั้งวันเมื่อวันอังคาร (4 ส.ค.) ซึ่งจุดประกายความคาดหวังว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมา 5 เดือนอาจจะยุติลงได้ในไม่ช้า
ราคาน้ำมันลดลงและหุ้นพุ่งขึ้นในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพุธ (5) หลังจากวอลล์สตรีททำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความหวังว่าข้อตกลงจะบรรลุผลในเร็วๆ นี้ เพื่อฟื้นฟูการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้น
"พวกเขาเจรจากันทั้งวัน" ทรัมป์ กล่าวกับรายการ @Night ของ Fox News
"ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดในเร็วๆ นี้" ทรัมป์ กล่าวเสริม "แต่ถ้าพวกเขาหันหลังกลับออกไปอีกครั้ง พวกเขาจะต้องเจอผลกระทบอย่างหนัก"
ทรัมป์ มักขู่ว่าจะโจมตีครั้งใหญ่หากเตหะรานไม่ยอมบรรลุข้อตกลงตามที่สหรัฐฯ ต้องการ แล้วสักพักก็อ้างว่าการเจรจามีความคืบหน้า
สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในภูมิภาคสองแห่งและเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากโอมาน ซึ่งควบคุมส่วนหนึ่งของเส้นทางน้ำดังกล่าว
รายงานระบุว่า วอชิงตันตั้งเป้าที่จะประกาศข่าวดีในวันพุธ (5)
อย่างไรก็ตาม สื่อรัฐบาลอิหร่านอ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือซึ่งกล่าวว่า ข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งปกติแล้วเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 1 ใน 5 ของโลกจะล่าช้าออกไป "ตราบใดที่สหรัฐฯ ยังคงข่มขู่อิหร่าน"
ด้านกาตาร์ก็รายงานถึงความคืบหน้าในการเจรจาเช่นกัน
ทรัมป์ ประกาศเป้าหมายในช่วงเริ่มต้นสงคราม ได้แก่ การยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน จำกัดความสามารถในการโจมตีคู่แข่งในภูมิภาค และสร้างเงื่อนไขให้ชาวอิหร่านสามารถโค่นล้มผู้ปกครองทางศาสนาของตน ทว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่ข้อเดียว
อิหร่านได้ปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเกือบทั้งหมด ในขณะที่วอชิงตันยังคงปิดล้อมการขนส่งและท่าเรือที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ กาตาร์ระบุว่าผู้ไกล่เกลี่ยกำลังมีความคืบหน้าในการยุติความขัดแย้ง แม้เตหะรานจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเจรจาอยู่ก็ตาม
สำนักพระราชวังกาตาร์กล่าวว่า ทรัมป์และ ชัยค์ ทามิม บิน ฮาหมัด อัษ-ษานี เจ้าผู้ครองนครกาตาร์ ได้หารือกันทางโทรศัพท์เมื่อวันอังคาร (4) เกี่ยวกับความพยายามลดความแตกต่างระหว่างวอชิงตันและเตหะราน และเพิ่มโอกาสที่จะยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืน
เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่าการเจรจากับโอมานเรื่องการขนส่งผ่านช่องแคบเป็นไปในทิศทางที่ดี และยังคงดำเนินต่อไป โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัย
เขายังกล่าวเสริมว่า เส้นทางที่กำลังเจรจาอยู่นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรองสิทธิอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติของทั้งอิหร่านและโอมาน
อิหร่านเรียกร้องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซมานานแล้ว โดยระบุว่าควรแบ่งปันกับโอมานที่อยู่ฝั่งตรงข้าม แต่เตหะรานปฏิเสธข้อเสนอของโอมานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะอนุญาตให้มีการกำกับดูแลร่วมกัน และการเก็บค่าธรรมเนียมโดยสมัครใจจากเรือ
กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ทำการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ซึ่งเป็นการจำกัดเส้นทางการส่งออกน้ำมันเพิ่มเติม และล่าสุดมีรายงานจากเจ้าหน้าที่อินเดียว่า เรือที่ติดธงอินเดียลำหนึ่งถูกจีปนาวุธโจมตีใกล้เยเมน ทำให้เรือพลิกคว่ำและจมลง แต่ลูกเรือทั้ง 14 คนได้รับการช่วยเหลือไว้ได้ ทางการเยเมนกล่าวโทษกลุ่มฮูตีว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (IMO) รายงานว่ามีลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย 17 คนจาก 64 เหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่รัฐบาลอิหร่านรายงานไว้ 50 คน และบาดเจ็บ 500 คน จากการโจมตีของสหรัฐฯ นับตั้งแต่การสู้รบปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นตัวเลขที่รายงานก่อนที่อิหร่านจะกล่าวหาว่าการโจมตีเกาะเกชม์ของสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือน ก.ค. ทำให้สามีภรรยาและลูกชายวัย 2 ขวบเสียชีวิต
โดยภาพรวมแล้ว อิหร่านรายงานยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,400 ราย นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มสงครามเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ขณะที่ฝ่ายสหรัฐฯ มีกำลังพลเสียชีวิตไป 18 นาย
ที่มา: รอยเตอร์