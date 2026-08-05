“ปธน.อิหร่าน” โวย "น้องเขยมอจตาบา" ป้ายสี ยืนยันไม่เคยข่มขู่ “ลาออก” ระหว่างการเจรจาวิกฤตช่องแคบฮอร์มูซกับ "สหรัฐฯ"

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน ออกมาปฎิเสธล่าสุดว่า ไม่เคยข่มขู่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างการเจรจาปัญหาช่องแคบฮอร์มูซกับสหรัฐฯหลังกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปทั่วประเทศ น้องเขยผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี อ้างเปเซชเคียนใช้ไม่ขู่ลาออกหลายครั้งไม่พอใจโดนตัดออกจากฝ่ายตัดสินใจ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(4 ส.ค)ว่า สหรัฐฯและยุโรปต่างคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซที่สำคัญของการค้าพลังงานโลกกลับมาเปิดใช้อีกครั้ง
และพวกเขาต่างพากันกดดัน “โอมาน” ต้องยอมรับข้อตกลงชั่วคราวท่ามกลางความวิตกจากฝ่ายเจ้าหน้าที่โอมาน่าจะทำให้อิหร่านกลับมาควบคุมช่องทางการขนส่งน้ำมันโลกอย่างถาวรอีกครั้ง
เรือต่างจะเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซในเส้นทางใกล้อิหร่านและในทางขากลับจะใช้เส้นทางที่ผ่านน่านน้ำอิหร่านและโอมาน
แต่ทว่ายังห่างไกลจากชัยชนะทางการทูตในอนาคต ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน (Masoud Pezeshkian) ต้องออกมาปฎิเสธว่าเขาได้เสนอตัวลาออกจากตำแหน่งนับครั้งไม่ถ้วนทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในโอกาสการครบรอบครั้งที่ 2 ของการอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีอิหร่าน
เปเซชเคียนกล่าวว่ามีบางส่วนตั้งความหวังว่าจะมีความขัดแย้งภายในอิหร่าน “หากว่าผมต้องการที่จะลาออก ผมจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าลาออก (แต่)ผมจะไม่ออก ผมจะยืนหยัดต่อไป”
ทั้งนี้ข่าวการลาออกที่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งในอิหร่านนั้นออกมาจาก โมฮัมหมัด เบเกอร์ คาราไซ (Mohammad Bagher Kharazi) น้องเขยของผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ มอจตาบา คาเมเนอี
คาราไซเปิดเผยว่า เปเซชเคียนรู้สึกไม่พอใจที่ถูกตัดออกไปจากการตัดสินใจ ทำให้เลวร้ายมากขึ้นจากการลังเลในการเปิดเผยพิกัดที่อยู่ของมอจตาบาเนื่องมาจากความวิตกว่าอาจล่วงรู้จากฝ่ายหน่วยข่าวกรองต่างชาติ
คาราไซอ้างว่าประธานาธิบดีอิหร่านขู่จะลาออกหลายครั้งและมอจตาบาได้เตือนเขาว่า จะยอมรับหนังสือลาออกในครั้งต่อไปหากมีการข่มขู่อีก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำนักงานผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านในวันอังคาร(5) ออกมาปฎิเสธโดยสิ้นเชิงว่า “ไม่เป็นความจริง”
อย่างไรก็ตามบรรดานักวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่า น้องเขยมอจตาบา คาเมเนอีผู้นี้ถึงจะเชื่อมโยงกับตระกูลคาเมเนอี แต่ทว่าเขาออกมาอ้างสิ่งไม่เป็นจริงหลายครั้ง
ทั้งนี้ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน ในวันอาทิตย์(2) ได้ชี้ว่า MOU ในการเจรจากับสหรัฐฯเมื่อมิถุนายนนั้นจะเป็นเสมือนหลักชัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอิหร่านในอนาคต
เขากล่าวว่า อิหร่านจำเป็นต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ศัตรูยังคงยึดมั่นในสิ่งที่ได้ลงนามไว้”