ตำรวจสหรัฐฯ จับชายพกอาวุธที่ 'สนามกอล์ฟทรัมป์' ในแอลเอ ก่อนผู้นำสหรัฐฯ เยือนแค่ 2 วัน ค้นรถเจอปืน-กระสุนเพียบ

ตำรวจสหรัฐฯ จับกุมชายพกอาวุธคนหนึ่งได้ที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในลอสแอนเจลิส เพียงสองวันก่อนที่ผู้นำสหรัฐฯ จะไปเยือนในวันอังคาร (4 ส.ค.)
ผู้ต้องสงสัยซึ่งระบุชื่อคือ จีนีน จอห์น แทล (Jeanine John Taele) อายุ 38 ปี จากเมืองดาวนีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกจับกุมเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ (2) ที่สนามกอล์ฟใน แรนโช ปาโลส เวอร์เดส
สำนักงานผู้ปกครองเทศมณฑลท้องถิ่นระบุว่า เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบพบเห็นเขา "เดินไปทั่วบริเวณสนามกอล์ฟ ถ่ายรูปและวิดีโอ และดูเหมือนกำลังเฝ้าดูการวางแผนด้านความปลอดภัย"
ทรัมป์ เดินทางมาไปถึงสนามกอล์ฟด้วยเฮลิคอปเตอร์เมื่อเย็นวันอังคาร (4) เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงระดมทุนที่จัดโดยคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน
คำแถลงระบุว่า ในระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ได้พบแม็กกาซีนบรรจุกระสุน 16 นัด ที่บรรจุกระสุนหัวกลวง (hollow-point ammunition) อยู่ในกระเป๋ากางเกงของผู้ต้องสงสัย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยและพบปืนพกบรรจุกระสุน พร้อมแม็กกาซีนบรรจุกระสุนหัวกลวงอีกอันหนึ่ง
ต่อมา เจ้าหน้าที่สืบสวนจากสำนักงานผู้ปกครองเทศมณฑลและหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (เอฟบีไอ) ได้เข้าตรวจค้นบ้านของ แทล และพบปืนไรเฟิลจู่โจม ปืนพก เสื้อเกราะกันกระสุน แม็กกาซีนความจุสูง กระสุนปืน วิทยุสองเครื่อง และ "สมุดบันทึกหลายเล่มที่มีข้อความน่ากังวล"
สำนักงานอัยการเทศมณฑลลอสแองเจลิสจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยื่นฟ้องหรือไม่ หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำเสนอคดีในเช้าวันอังคาร (4)
ทรัมป์ ตกเป็นเป้าหมายของความพยายามลอบสังหารหลายครั้ง นับตั้งแต่เริ่มต้นการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุด
ในเดือน ก.ค. ปี 2024 ทรัมป์ ถูกลอบยิงระหว่างการปราศรัยหาเสียงในเมืองบัตเลอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ชมเสียชีวิตหนึ่งราย และตัว ทรัมป์ เองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่หู
ไม่กี่เดือนต่อมา ชายติดอาวุธอีกคนถูกจับกุมในสนามกอล์ฟเวสต์ปาล์มบีช รัฐฟลอริดา ในขณะที่ ทรัมป์ กำลังออกรอบอยู่
ในเดือน เม.ย. ทรัมป์ ถูกอพยพออกจากงานเลี้ยงรับรองในวอชิงตัน หลังชายติดอาวุธพยายามบุกเข้าไปในสถานที่จัดงาน ทำให้เกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่มา: เอเอฟพี