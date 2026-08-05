ศัตรูยิ้มกริ่ม! สื่อนอกแฉสหรัฐฯ เอาขีปนาวุธพิสัยไกลแม่นยำสูงมาใช้จน 'เกือบเกลี้ยง' ในสงครามกับอิหร่าน

รอยเตอร์เผยแพร่รายงานพิเศษ โดยอ้างแหล่งข่าวสามรายที่ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ นำขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงจากคลังสำรองทั่วโลกส่วนใหญ่ออกมาใช้แล้วในสงครามกับอิหร่านที่ลากยาวมา 5 เดือน ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐฯ ที่จะรับมือกับความขัดแย้งในอนาคต
ขีปนาวุธเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นอาวุธยิงจากพื้นสู่พื้นของกองทัพบก ซึ่งรู้จักกันในชื่อระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบก (ATACMS) และขีปนาวุธโจมตีแม่นยำ (PrSM) แหล่งข่าวสองรายระบุว่า สหรัฐฯ ใช้ อาวุธเหล่านี้ไปแล้ว "เกือบทั้งหมด"
ระดับการขาดแคลน ATACMS และขีปนาวุธโจมตีแม่นยำของกองทัพสหรัฐฯ ยังไม่เคยมีการรายงานมาก่อน
กระสุนพิสัยไกลเหล่านี้ซึ่งมีราคามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลูก ถือเป็นส่วนสำคัญของคลังอาวุธของกองทัพสหรัฐฯ โดยช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจากระยะปลอดภัย
ATACMS ที่สหรัฐฯ จัดหาให้มีบทบาทสำคัญในสงครามยูเครน ทำให้กองกำลังเคียฟสามารถโจมตีเป้าหมายภายในรัสเซียได้ ขณะที่ PrSM เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่กว่าและทันสมัยกว่าซึ่งจะมาแทนที่ ATACMS ที่มีพิสัยทำการสั้นกว่า
การลดลงอย่างมากของขีปนาวุธความแม่นยำสูงระยะไกลหมายความว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อาจต้องพึ่งพาภารกิจทิ้งระเบิดโดยนักบินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า หากเขาต้องการเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่อีกระลอก
แหล่งข่าวปฏิเสธที่จะบอกว่าสหรัฐฯ เหลืออาวุธยุทโธปกรณ์แต่ละประเภทอยู่จำนวนเท่าใด
ทรัมป์ โจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลในเดือน ก.พ. โดยในตอนนั้นสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าความขัดแย้งจะกินเวลาไม่นาน
ทว่าเมื่อสงครามยืดเยื้อออกไป แหล่งข่าว 3 คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้แสดงความกังวลว่า ปริมาณขีปนาวุธที่ลดลงอาจจำกัดความสามารถของสหรัฐฯ ในการยับยั้งศัตรู รวมถึงรัสเซียและจีน
บุคคลที่ 4 ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า แม้จะมีการใช้งานอาวุธความแม่นยำสูงอย่างมาก แต่สหรัฐฯ ก็สามารถจัดหาอาวุธเพิ่มเติมได้ กองบัญชาการกลาง (CENTCOM) ซึ่งดูแลกำลังพลสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางสามารถเติมกระสุนจากคลังยุทโธปกรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ ทั่วโลกได้แล้ว
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ ทำเนียบขาวได้อ้างคำแถลงจากทรัมป์ โดยระบุว่าสหรัฐฯ มี “อาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าใครในโลก” และ “มากกว่าที่เราต้องการ”
“บริษัทด้านการป้องกันประเทศของเรากำลังผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าที่เคยผลิตมาก่อนในขณะนี้ นอกเหนือจากการขยายโรงงานและอุปกรณ์ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์” ทรัมป์ กล่าว
นักวิเคราะห์เห็นพ้องต้องกันว่า อาวุธยุทโธปกรณ์บางชนิด รวมถึงกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธหลายประเภท กำลังถูกผลิตในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่เตือนว่าปริมาณอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในสงครามที่ยืดเยื้อ
ล็อกฮีดมาร์ติน ผู้ผลิตขีปนาวุธ ATACMS และ PrSM รวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ยังไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับคำกล่าวของ ทรัมป์ หรือเกี่ยวกับระดับอุปทานในทันที ขณะที่เรย์ธีออนซึ่งเป็นผู้ผลิตขีปนาวุธโทมาฮอว์กและระบบสกัดกั้นแพทริออตซึ่งเป็นอาวุธสำคัญ 2 ชนิดของสหรัฐฯ ก็ยังยังไม่ตอบ คำถามในทันทีเช่นกัน
ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตอบคำขอความคิดเห็นว่า “กองทัพสหรัฐฯ มีอำนาจมากที่สุดในโลก และมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติการในเวลาและสถานที่ที่ประธานาธิบดีเลือก เราได้ดำเนินการปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จหลายครั้งทั่วกองบัญชาการรบ ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่ากองทัพสหรัฐฯ มีคลังอาวุธที่ครบครันเพื่อปกป้องประชาชนและผลประโยชน์ของเรา”
ตัวเลขปริมาณอาวุธดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ภายในรัฐบาลกลางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างการสนทนาที่ตึงเครียดภายในรัฐบาล ทรัมป์ เกี่ยวกับว่าสหรัฐฯ จะสามารถโจมตีอิหร่านต่อไปได้อีกนานแค่ไหนโดยไม่ทำให้คลังอาวุธลดลงจนถึงระดับที่จะจำกัดความสามารถของกองทัพในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในที่อื่นๆ
แหล่งข่าวหนึ่งระบุว่า ปริมาณขีปนาวุธ ATACMS และ PrSM ที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจของรัฐบาล ทรัมป์ ที่จะหลีกเลี่ยงวิธีการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านที่เสี่ยงกว่า เช่น การใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด
เนื่องจากอาวุธเหล่านี้ช่วยให้กองทัพสามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลได้ นักวิเคราะห์จึงชี้ว่าอาวุธเหล่านี้จะมีคุณค่าสูงในสงครามกับศัตรูที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกร่ง เช่น จีน
รายงานจากศูนย์ยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศศึกษา (CSIS) เมื่อเดือน มี.ค. ระบุว่า มีการนำอาวุธประเภทนี้มาใช้โจมตีเป้าหมายภายในอิหร่าน
รายงานระบุว่า ปริมาณขีปนาวุธ PrSM มีจำนวนน้อยตั้งแต่แรก เนื่องจากเป็นกระสุนที่ค่อนข้างใหม่ แต่กองทัพสหรัฐฯ ได้สั่งซื้อจำนวนมากสำหรับปี 2027 กองทัพบกสหรัฐฯ ชี้ว่ากำลังทยอยปลดระวางขีปนาวุธ ATACMS และเปลี่ยนการผลิตไปเป็นขีปนาวุธ PrSM รุ่นใหม่กว่า
แหล่งข่าวสองรายระบุว่า พวกผู้นำทางทหารได้เตือนประธานาธิบดีมาหลายสัปดาห์แล้วว่า คลังอาวุธป้องกันประเทศ ซึ่งรวมถึงระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งขีปนาวุธข้ามทวีป กำลังลดน้อยลง สัปดาห์ที่แล้วสื่อหลายสำนักรายงานว่า ทรัมป์ ตัดสินใจไม่เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในอิหร่านอีกครั้ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ปรึกษาทางทหารของเขาได้เตือนเกี่ยวกับปริมาณคลังแสงที่ร่อยหรอ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ โต้แย้งรายงานเหล่านั้น โดยกล่าวว่าทรัมป์เลือกที่จะไม่ดำเนินการโจมตีอีกครั้ง เนื่องจากแรงกดดันจากกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้จุดประกายการถกเถียงอย่างรุนแรงเกี่ยวกับอำนาจของ ทรัมป์ ในการดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านโดยไม่ได้รับการอนุมัติสภาคองเกรส ยังไม่มีการยื่นคำขอประกาศสงครามหรือการอนุญาตให้ใช้กำลังทหารต่อรัฐสภา
สัปดาห์ที่แล้ว CSIS ได้เผยแพร่รายงานที่ประเมินว่าระหว่างเดือน ก.พ. ถึง ก.ค. ระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ Patriot ถูกใช้ไปแล้วประมาณ 65% และจำนวนระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ THAAD ในคลังของสหรัฐฯ ลดลงอย่างน้อย 38% เมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นสงคราม ระบบ Patriot และ THAAD เป็นระบบที่ตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่เข้ามา และเป็นหนึ่งในระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในคลังแสงของสหรัฐฯ
แม้ว่ารอยเตอร์จะยังไม่เห็นตัวเลขปริมาณอาวุธ แต่แหล่งข่าวสองรายระบุว่า ตัวเลขเหล่านั้นตรงกับข้อมูลภายในของสหรัฐฯ
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังใช้ขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์กซึ่งโดยทั่วไปจะยิงจากเรือไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่มีอยู่ทั่วโลก นับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามอิหร่าน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว
รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบตัวเลขดังกล่าวได้อย่างอิสระ
ขีปนาวุธโทมาฮอว์กเป็นอาวุธของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ยิงจากเรือพิฆาต เรือลาดตระเวน และเรือดำน้ำ และเป็นอาวุธหลักของกองทัพเรือในการโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนา โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบิน
เรย์ธีออน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ RTX ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นระยะยาวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิตโทมาฮอว์ก ควบคู่ไปกับการเพิ่มการผลิตกระสุนชนิดอื่นๆ เนื่องจากวอชิงตันกำลังเร่งสร้างคลังสำรองอาวุธขึ้นใหม่
ที่มา: รอยเตอร์