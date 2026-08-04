รับความจริงได้ไหม! อดีตผบ.ทหารยูเครนพูดเองเคียฟ 'ไม่มีหวัง' ได้เข้าร่วมนาโต

สื่อยูเครนอ้างคำพูดของอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหราชอาณาจักรในวันจันทร์ (3 ส.ค.) ว่า ยูเครนคง "ไม่มีโอกาส" ที่จะได้เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) แม้จะเป็นเป้าหมายที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม
สำนักข่าว Evropeiska Pravda ได้อ้างคำพูดของ วาเลรี ซาลูซนี อดีตผู้บัญชาการกองทัพ กล่าวในการประชุมเอกอัครราชทูตยูเครนว่า ยูเครนไม่มีมาตรฐานทางทหารที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรนาโต
“ผมรู้จักนาโตดีมาก ผมทำงานส่วนตัวมาประมาณ 12 ปีเพื่อให้แน่ใจว่า เราจะมีมาตรฐานของนาโต และทุกๆ ปีผมได้ยินคำพูดที่ว่า เราจะเข้าร่วมนาโตได้ทุกเมื่อ” สื่อดังกล่าวอ้างคำพูดของ ซาลูซนี ในที่ประชุม
“น่าเสียดายที่เราจะไม่มีวันได้เข้าร่วม” เขากล่าว
“เป็นไปไม่ได้เลยด้วยระดับการพัฒนาของกองทัพยูเครนในปัจจุบัน … ที่จะเข้าร่วมองค์กรที่ยึดหลักการทางทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2”
มีรายงานว่า ซาลูซนี กล่าวว่ายูเครนต้องการเทคโนโลยี "ที่ประเทศสมาชิกนาโตใช้งานอยู่แล้ว รวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธ ขีดความสามารถด้านอวกาศ ฯลฯ"
ยูเครนได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการเป็นสมาชิกนาโตและสหภาพยุโรปไว้ในรัฐธรรมนูญของตน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเคียฟยอมรับว่าในปัจจุบันรัฐสมาชิกนาโตบางประเทศยังไม่ยินดีต้อนรับยูเครน
ซาลูซนี ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของยูเครนในปี 2024 เนื่องจากความเห็นที่แตกต่างกับประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ในเรื่องการทำสงครามกับรัสเซีย ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 5 แล้ว
ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งระบุว่า เขามีคะแนนนิยมใกล้เคียงกับ เซเลนสกี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มิคาอิโล เฟโดรอฟ ซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของยูเครนต่อจาก ซาลูซนี ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกัน
รัสเซียปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อโอกาสในการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของยูเครน
ที่มา: รอยเตอร์