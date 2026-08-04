รอดตัวไปยูเครน!อิหร่านยกเลิกแผนโจมตีแก้แค้น หลังเคียฟยอมขอโทษเหตุโจมตีเรือในแคสเปียน

อิหร่าน ยกเลิกปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นยูเครน กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งของพวกเขาในทะเลแคสเปียนเมื่อเดือนที่แล้ว หลังเคียฟยอมเอ่ยปากขอโทษ ตามการเปิดเผยของที่ปรึกษาระดับสูงรายหนึ่งของ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสงสุดของเตหะราน
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม ยูเครนโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านด้วยโดรน ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต 1 ราย อ้างว่ามันกำลังลำเลียงยุทโธปกรณ์ทางทหารไปยังรัสเซีย แต่ทางอิหร่านระบุว่าเรือลำดังกล่าวบรรทุกสินค้าพลเรือนและประณามการโจมตีว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าว ส่วนรัสเซียระบุว่าเรือลำนี้ได้แก่เรืออนา ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้ง
พลตรีโมห์เซน เรซาอี แห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ระบุในวันจันทร์(3ส.ค.) ว่าเตหะรานได้เลือกเป้าหมายต่างๆในยูเครนเอาไว้แล้ว "เราเตรียมที่จะโจมตีที่ตั้ง 3 แห่งในยูเครน แต่ยกเลิกการโจมตี ตามหลังมีคำขอโทษมาจากยูเครน" เรซาอี กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวี
รายงานของฟาร์สนิวส์ อ้างคำพูดของเรซาอี ระบุเคียฟกล่าวอ้างว่าการโจมตีเรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาด และด้วยเหตุนี้ อิหร่าน จึงตัดสินใจตรวจสอบคำกล่าวอ้างดังกล่าว "แม้นว่ามันอาจเป็นความผิดพลาด อย่างไรก็ตามมันก็จะยังคงต้องมีผลที่ตามมาอยู่ดี"
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน บอกก่อนหน้านี้ว่า อันเดรย์ ซิบิกา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน รับปากกับเขาระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ ว่าการโจมตีใส่เรือ "เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาและยูเครนไม่ได้เสาะหายกระดับความตึงเครียด" ขณะเดียวกัน อารากชี เรียกร้องค่าชดใช้สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว
เบื้องต้น ซิบิกา ไม่ตอบสนองต่อคำขู่แก้แค้นของอิหร่าน เรียกมันว่า "ไม่ชอบธรรมและไร้เหตุผล" แต่ต่อมาใช้สุ้มเสียงประนีประยอม บอกว่าเคียฟ "ไม่เคยมีเจตนาเล็งเป้าเล่นงานเรือพลเรือนหรือประชาชน"
รัสเซีย ให้คำจำกัดความการโจมตีเรือ ว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศและกล่าวหาเคียฟพยายามขยายขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติการก่อการร้าย
ทั้งนี้อิหร่านและยูเครน มีเรื่องราวกระทบกระทั่งกัน ทั้งในเรื่องความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย และสงครามที่สหรัฐฯกับอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน
ตลอดสงครามในยูเครน ทางเคียฟจำเป็นต้องตอบโต้รับมือกับโดรนที่ออกแบบโดยอิหร่านที่ใช้งานโดยรัสเซีย ขณะเดียวกันเคียฟก็ยื่นข้อเสนอมอบความเชี่ยวชาญด้นการสกัดโดรนแก่ประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง ซึ่งถูกกระหน่ำโจมตีจากอิหร่าน
อิหร่าน ปฏิเสธว่าไม่ได้มอบความช่วยเหลือทางทหารแก่รัสเซีย ยกเว้นแต่ป้อนโดรนกามิกาเซ "ซาเฮด-136" จำนวนเล็กๆ ทว่ามันเกิดขึ้นก่อหน้าที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนปะทุขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ขณะเดียวกัน มอสโก ยืนกรานว่าโดรนเกรัน-2 ของพวกเขา ที่เชื่อว่ามีต้นแบบมาจากชาเฮด-136 ผลิตเองภายในประเทศ นอกจากนี้แล้ว รัสเซียยังปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งมอบอาวุธแก่อิหร่าน ระหว่างทำศึกสงครามกับสหรัฐฯและอิสราเอล
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)