บังอาจแข็งข้อ!เชื่อ'US-ยิว'บงการผู้อพยพทะลักเข้าดินแดนสเปน ลงโทษไม่ทำตามบัญชาในสงครามตอ.กลาง

สหรัฐฯและอิสราเอลบงการจัดฉากการอพยพของผู้คนจำนวนมาก ที่ข้ามจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซวตา ดินแดนส่วนแยกของสเปน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางเหนือของทวีปแอฟริกา เพื่อลงโทษกรณีที่มาดริดไม่ยอมโอนอ่อนตามแรงกดดันเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ตามคำเห็นของสถานทูตอิหร่านประจำเคนยาและผู้สันทัดกรณีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่สเปนมีปัญหาขัดแย้งกับวอชิงตันและรัฐยิวในประเด็นต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นสงครามกาซาและปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ผู้อพยพราว 50,000 คน ถึง 60,000 คน ไหลทะลักข้ามจากโมร็อกโกเข้าสู่เซวตา ทั้งทางบกและทางทะเล ในจำนวนที่คิดเป็นสัดส่วนราว 70% ของประชากรปกติของดินแดนส่วนแยกของสเปนแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยอมรับว่าพวกเขา"รับมือไม่ไหวอย่างสิ้นเชิง" ต่อการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของพวกผู้อพยพ
วิกฤตครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการทะลักเข้ามาของผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหภาพยุโรป คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 86 ราย แต่คาดหมายว่าตัวเลขจะสูงกว่านี้มาก โดยเหยื่อจำนวนมากจมน้ำตายกลางทะเล หรือไม่ก็เบียดเสียดเหยียบกันเสียชีวิต ณ จุดผ่านแดนต่างๆ
สถานทูตอิหร่านในกรุงไนโรบี เมืองหลวงของเคนยา ให้คำจำกัดความการทะลักเข้ามาของผู้อพยพว่า "เป็นปฏิบัติการที่จัดฉากโดยวอชิงตันและเทลอาวีฟ" ภายใต้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เพื่อนบ้านบางชาติ เพื่อบั่นทอนเสถียรภาพของสเปน พร้อมให้คำนิยามวิกฤตครั้งนี้ว่าเป็น "ของขวัญที่มอบให้พวกขวาจัดยุโรป" และ "เป็นการลงโทษประเทศหนึ่งๆที่อาจหาญท้าทายจักรวรรดิอเมริกาและลิ่วล้ออิสราเอล และเตือนว่าจักรวรรดิแห่งนี้ไม่เคยยอมทนต่อการขัดขืนต่อต้าน
ทั้งสหรัฐฯและอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวหา อย่างไรก็ตามแดนนี ดานอน เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ โวยวาย สเปน ต่อแนวทางรับมือกับวิกฤตดังกล่าว "สเปน ซึ่งไม่เคยพลาดโอกาสสั่งสอนอิสราเอล ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเซวตา ตามหลังวิกฤตเกี่ยวกับนโยบายคนเข้าเมืองของพวกเขา" ดานอนเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "บางทีก่อนที่พวกเขาจะสั่งสอนเรา มันถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องอธิบายกับโลกว่า ทำไมพวกเขายังคงมีดินแดนส่วนแยกอาณานิคมในแอฟริกา"
ออสการ์ ปูเอนโต รัฐมนตรีคมนาคมสเปน ตอบโต้โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "อืม ดูเหมือนทั้งหมดทั้งมวลเริ่มชัดเจนขึ้นแล้ว" ส่วน อเล็กซ์ โจนส์ ผู้สันทัดกรณีขวาจัดชาวสหรัฐฯ ให้ความเห็นแยกกัน บอกว่า "อิสราเอลเปิดฉากรุกรานสเปนด้วยกองกำลังอิสลาม" พร้อมกล่าวอ้างสหรัฐฯหนุนหลังความเคลื่อนไหวดังกล่าว เช่นเดียวกับ กาเบียล รูเฟียน โฆษกกลุ่มสมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันฝ่ายซ้ายแห่งคาตาโลเนีย ที่บ่งชี้ว่าวิกฤตผู้อพยพ เป็นวิกฤตที่รับใช้ผลประโยชน์ของอเมริกาและอิสราเอล
ความเห็นต่างๆนานาเหล่านี้มีขึ้นในฉากหลังของความบาดหมางรุนแรงระหว่างสเปนกับอิสราเอลเกี่ยวกับความขัดแย้งในฉนวนกาซาและปฏิบัติการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯและอิสราเอล ทั้งนี้สเปนรับรองปาเลสไตน์ในเดือนพฤษภาคม 2024 พร้อมกล่าวหาอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซา และถอนเอกอัครราชทูตออกจากอิสราเอลอย่างถาวร เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการโจมตีอิหร่าน ขณะเดียวกันก็ปิดน่านฟ้าไม่ให้เครื่องบินสหรัฐฯใช้ในปฏิบัติการเล่นงานเตหะราน
รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกล่าวหามาดริดยืนหยัดเคียงข้างทรราช ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โวยวายใส่ สเปน ว่าทำตัวแย่มากๆต่อนาโต แต่ขณะเดียวกัน อิหร่าน ยกย่องสเปน สำหรับจุดยืนที่มีหลักการในสงคราม
นอกเหนือจากคำกล่าวหาที่ว่าสหรัฐฯและอิสราเอลอยู่เบื้องหลังวิกฤตผู้อพยพครั้งนี้ เว็บไซต์ข่าวเทเลกราฟแห่งสหราชอาณาจักรรายงานอ้างแหล่งข่าวหน่วยข่าวกรองตะวันตก บ่งชี้ว่า โมร็อกโก อาจปล่อยปละละเลยการควบคุมชายแดน เพื่อแก้แค้นนโยบายของนายกรัฐมนตรีสเปน ที่พยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์กับแอลจีเรีย ชาติคู่อริของพวกเขา
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)