สหรัฐฯ ป่วย 'ท้องร่วง' จากการติดเชื้อปรสิต 'ไซโคลสปอรา' กว่า 11,000 คน-ดับแล้ว 2 ศพ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และรัฐต่างๆ อีกหลายสิบรัฐกำลังตรวจสอบการระบาดของโรคติดเชื้อไซโคลสปอริอาซิส (Cyclosporiasis) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐมิชิแกนซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย และพบผู้ป่วยมากกว่า 11,000 ราย ขณะที่ทางการกำลังค้นหาความเชื่อมโยงนอกเหนือจากกรณีแรกๆ ที่เชื่อมโยงกับผักกาดแก้ว
การระบาดครั้งนี้ซึ่งเป็นการระบาดของไซโคลสปอริอาซิสครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ถูกพบว่าเชื่อมโยงกับผักกาดแก้วหั่นฝอยที่เสิร์ฟในร้าน Taco Bell ของ Yum Brands ใน 9 รัฐ การตรวจสอบแหล่งที่มาอื่นๆ ยังคงดำเนินต่อไป
- โรคนี้คืออะไร?
ไซโคลสปอริอาซิสเป็นโรคติดเชื้อในลำไส้ที่สามารถติดต่อได้จากการบริโภคอาหาร — โดยทั่วไปคือผลไม้และผักดิบ — หรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีปรสิตไซโคลสปอรา ตามข้อมูลจาก CDC
อาการของโรคไซโคลสปอริอาซิสมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง โดยเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนัก
กระทรวงสาธารณสุขของรัฐมิชิแกนแถลงเมื่อวันจันทร์ (3) ว่า ผู้เสียชีวิต 2 รายในรัฐมิชิแกนมีปัญหาสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโรคไซโคลสปอริอาซิสและภาวะขาดน้ำ
แม้ว่าโรคไซโคลสปอริอาซิสจะไม่ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ทว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษาอาจป่วยนานหลายสัปดาห์ และอาจถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากภาวะขาดน้ำ การเสียชีวิตจากโรคไซโคลสปอริอาซิสพบได้ไม่บ่อยในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ เคยพบการระบาดของเชื้อไซโคลสปอราที่เชื่อมโยงกับผลผลิตสดมาก่อน รวมถึงการระบาดหลายรัฐในปี 2020 ที่เชื่อมโยงกับสลัดบรรจุถุง ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยเกือบ 700 คนใน 13 รัฐ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ถือว่าช่วงวันที่ 1 พ.ค. ถึง 31 ส.ค. เป็นฤดูกาลของโรคไซโคลสปอริอาซิสประจำปี
ทางหน่วยงานรายงานจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการแล้ว 6,707 รายใน 45 รัฐ และผู้ป่วย 423 รายในจำนวนนั้นเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหลายพันคน เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ในการตรวจสอบว่าผู้ป่วยรายใดเป็นส่วนหนึ่งของการระบาดหรือไม่
จากการสืบสวนย้อนกลับของ FDA พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยหลายพันรายกับผักกาดแก้วที่จำหน่ายในร้านอาหาร Taco Bell ใน 9 รัฐ ได้แก่ อินดีแอนา เคนทักกี มิชิแกน โอไฮโอ เวสต์เวอร์จิเนีย อิลลินอยส์ แคนซัส โอคลาโฮมา และเพนซิลเวเนีย
CDC รายงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ว่า ตัวอย่างผักกาดแก้วหั่นฝอยที่จัดหาโดย Taylor Farms ตรวจพบเชื้อปรสิต แต่ได้ถอนรายงานดังกล่าวในวันถัดมาหลังจากที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแล้วพบว่าผลลัพธ์เป็น "บวกปลอม"
การสืบสวนของ FDA ยังคงชี้ไปที่ Taylor Farms อย่างชัดเจน ซึ่งได้เรียกคืนผักกาดแก้วจากภาคกลางของเม็กซิโกและปิดโรงงานแปรรูปที่นั่น การเรียกคืนดังกล่าวรวมถึงผลิตภัณฑ์แบรนด์ Marketside จาก Walmart และผลิตภัณฑ์อีกหลายสิบรายการที่จัดจำหน่ายผ่าน Sysco และบริษัทอื่นๆ ตามข้อมูลของ FDA
Taylor Farms ระบุในคำแถลงเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ว่า การเรียกคืนเป็นไปโดยสมัครใจ และบริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไซโคลสปอราที่ดีที่สุด บริษัทยังยืนยันว่าได้เลิกนำเข้าผักกาดแก้วจากภูมิภาคนี้แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (FDA) ระบุว่า การปรุงอาหารให้มีอุณหภูมิอย่างน้อย 158 องศาฟาเรนไฮต์ (70 องศาเซลเซียส) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการฆ่าเชื้อไซโคลสปอรา เนื่องจากปรสิตชนิดนี้ทนต่อการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีทั่วไป
ที่มา: รอยเตอร์