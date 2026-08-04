เย้ยรายวัน!สื่อเขมรตีข่าวไทยแย่แล้ว แรงงานตกงาน-รายได้ถดถอย ผลกระทบส่งออกรถยนต์อ่อนแอ

อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก จากการส่งออกที่อ่อนแอลง ท่ามกลางภาวะชะลอตัวของตลาดโลก ส่งผลกระทบทำให้แรงงานไทยตกงาน เช่นเดียวกับรายได้ของพลเรือนและภาครัฐ ตามรายงานของ kampucheathmey สื่อมวลชนกัมพูชา
kampucheathmey เว็บไซต์ข่าวของกัมพูชา รายงานว่าสถานการณ์ดังกล่าว กระตุ้นให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลดเป้าหมายการผลิตรถยนต์สำหรับปี 2026 จาก 1.5 ล้านคัน เหลือ 1.45 ล้านคัน
อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทาง kampucheathmey รายงานว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2026 ไทยผลิตรถยนต์มากกว่า 717,000 คัน แต่ลดลง 1.04% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เหตุผลหลักของการผลิตที่ลดลง คือการส่งออก ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ
นอกจากนี้แล้ว kampucheathmey รายงานต่อว่า ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ลดเป้าหมายการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออก ลงจาก 950,000 คัน เหลือ 900,000 คัน สืบเนื่องจากปัจจัยลบต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สงครามตะวันออกกลางที่ก่อความปั่นป่วนแก่การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อุปสรรคทางการค้าและเพดานภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน
ในข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าการส่งออกรถยนต์ไปยังตะวันออกกลางลดลงถึง 38.35% ในช่วงครึ่งปีแรกเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่บรรดาชาติผู้นำเข้าบางประเทศยกระดับความเข้มงวดด้านมาตรฐานการปล่อยมลพิษจากยานยนต์เพิ่มมากขึ้น
kampucheathmey รายงานปิดท้าย อ้างว่าพวกเจ้าหน้าที่ในภาคอุตสาหกรรมนี้ เตือนว่าการเสื่อมถอยทั้งด้านการผลิตและการส่งออก จะไม่ส่งผลกระทบแค่กับผลกำไรของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ของพลเรือนและรายได้ทางภาษีของรัฐด้วย
(ที่มา:kampucheathmey)