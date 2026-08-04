งามไส้!สื่อUSแฉเองสหรัฐฯใช้ระเบิดมหึมา2พันปอนด์ถล่มเกาะอิหร่าน แต่โดนบ้านเรือนประชาชนตาย3ราย

กองทัพสหรัฐฯถล่มเกาะเกชม์ ทางใต้ของอิหร่าน ด้วยระเบิดขนาดใหญ่ เมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่แล้ว(30ส.ค.) แต่ว่ากันว่าระเบิดลูกดังกล่าวไปลงบ้านเรือนของประชาชนหลังหนึ่งแทน ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ส สื่อมวลชนของอเมริกา
เจ้าหน้าที่อิหร่านอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวโดนบ้านพักของครอบครัวหนึ่ง ส่งผลให้สามีภรรยาคู่หนึ่งและลูกชายอายุ 2 ขวบของพวกเขาเสียชีวิต แต่มีเด็กอีก 2 คนที่รอดชีวิตจากการโจมตี
นิวยอร์กไทม์สวิเคราะห์ภาพวิดีโอและภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าอาวุธที่ใช้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นระเบิดน้ำหนัก 2,000 ปอนด์(ราว 900 กิโลกรัม) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระเบิดทั่วไปที่ขนาดใหญ่ที่สุดที่ทางกองทัพอเมริกาเคยใช้งาน
รายงานข่าวระบุว่าพวกผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธตรวจสอบภาพปากปล่องหลุมและเศษซากกระสุนที่พบบนเกาะเกชม์ หลังการโจมตี และสรุปว่าอาจมีการใช้ระเบิด Mark-84 และนิวยอร์กไทม์สบอกต่อว่าตำแหน่งและช่วงเวลาของการโจมตี สอดคล้องกับสถานที่และเวลาที่กองกำลังสหรัฐฯเปิดปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งเปิดเผยกับเยรูซาเลมโพสต์ว่าระดับการโจมตีของอเมริกาที่เล่นงานอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดี(30กห.ค.) มีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งคืนก่อนหน้านั้นถึงเท่าตัว พร้อมระบุการโจมตีส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและครอบคลุม
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯบอกกับนิวยอร์กไทม์สเพียงว่า เวลานี้อยู่ระหว่างสืบสวนรายงานข่าวที่ว่ามีพลเรือนเสียชีวิตในเหตุโจมตีดังกล่าว
พวกเจ้าหน้าที่อิหร่านให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์ส ว่ามีครอบครัวที่อาศัยอยู่ติดๆกันราว 20 ครัวเรือน ที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยตามหลังการโจมตี ส่วนภาพจากคลิปวิดีอพบเห็นเศษซากปลิวตกห่างจากปากหลุมระเบิดไกลออกไปกว่า 200 ฟุต
การสืบสวนของนิวยอร์กไทม์ส ไม่พบว่ามีที่ตั้งทางทหารใดๆใกล้บ้านพักหลังนี้ และเจ้าหน้าที่อิหร่านก็ไม่ได้รายงานความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกำลังพล ตามหลังการโจมตี
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯระบุว่าพวกเขากำลังตรวจสอบรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพลเรือน แต่ไม่ได้บอกว่าอะไรคือเป้าหมายที่ตั้งใจโจมตี เช่นเดียวกับไม่ได้ให้ข้อมูลว่าพวกเขาใช้กระสุนชนิดใดหรือมีการใช้มาตรการป้องกันระมัดระวังอะไรบ้าง สำหรับคุ้มครองพลเรือนก่อนการโจมตี
"เราทราบรายงานข่าวแล้ว และกำลังตรวจสอบมัน" โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ พร้อมเน้นย้ำว่า "กองทัพสหรัฐฯไม่เคยเล็งเป้าเล่นงานพลเรือน"
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)