น้ำมันร่วง$6หลังทรัมป์ระงับโจมตีอิหร่าน หุ้นสหรัฐฯทุบสถิติ-ทองคำปิดแคบ

ราคาน้ำมันขยับลงราว 7% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ในวันจันทร์(3ส.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระงับโจมตีอิหร่าน ในความหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็ว ที่อาจป้อนอุปทานพลังงานกลับสู่ตลาดโลก ปัจจัยนี้ดันวอลล์สตรีทปิดบวก แต่ทองคำปรับลดเล็กน้อย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 4.33 ดอลลาร์ ปิดที่ 80.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 6.35 ดอลลาร์ ปิดที่ 83.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ทรัมป์เน้นย้ำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างที่ทำมาตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ด้วยการแถลงจะโจมตีครั้งใหญ่เล่นงานอิหร่าน แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็สั่งยกเลิกในนาทีสุดท้าย
ในวันจันทร์(2ส.ค.) ทรัมป์ อ้างว่าการเจรจากับอิหร่าน "กำลังเดินหน้าในตอนนี้" พร้อมระบุเตหะรานจะเจอกับการทำลายล้าง ถ้าไม่เห็นพ้องในข้อตกลงยุติความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ บอกว่าไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐฯ และไม่มีกำหนดการพบปะหารือ โดยอิหร่านไม่มีแผนเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้แทนต่างชาติหรือส่งคณะตัวแทนเจรจาออกไปยังต่างแดนในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า
กระนั้นตลาดหุ้นสหรัฐฯเริ่มต้นเดือนสิงหาคมด้วยการปิดบวกอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์(2ส.ค.) โดยดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังสัญญาณความตึงเครียดที่เบาลงระหว่างอเมริกากับอิหร่านช่วยฉุดราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานผลประกอบการบริษัทและข้อมูลเศรษฐกิจเป็นชุดๆในสัปดาห์นี้
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 693.38 จุด (1.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 53,178.41 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 110.78 จุด (1.48 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,600.50 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 540.04 จุด (2.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,913.90 จุด
ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเบาลงไป หลังจากราคาน้ำมันปิดลบ 7% จากการที่ ทรัมป์ กล่างอ้างว่าการเจรจากับอิหร่านเพื่อกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะมีขึ้นในวันจันทร์(2ส.ค.) แม้เตหะรานโต้แย้งคำกล่าวอ้างดังกล่าว
ราคาน้ำมันที่ขยับช่วยฉุดผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯย่อตัวลงตามไปด้วย แม้ว่านักลงทุนยังคงตรึกตรองเกี่ยวกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย หากว่าอิหร่านยังคงลากยาวออกไป
ปัจจัยความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ลากยาว อันเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของสงครามในตะวันออกกลาง ฉุดให้ราคาทองคำในวันจันทร์(2ส.ค.) ขยับลงเล็กน้อย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.4% ปิดที่ 4,090.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)