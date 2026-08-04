“นาอูรู” ที่ผจญความเสี่ยงระดับน้ำทะเลสูงจากวิกฤตโลกร้อนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สาธารณรัฐเนาเอโร”

เอเจนซีส์ – ประเทศหมู่เกาะนาอูรู (Nauru)ในมหาสมุทรแปซิฟิกทำการเปลี่ยนชื่อทางการใหม่เป็น 'สาธารณรัฐเนาเอโร' (the Republic of Naoero) เพื่อให้พ้องกับการออกเสียงและการสะกดในภาษาประจำชาติของตัวเอง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันจันทร์(3 ส.ค)ว่า รหัสทางการระหว่างประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกจะเปลี่ยนจาก NRU เป็น NRO ตามหลังการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ
สื่ออังกฤษรายงานว่า ประธานาธิบดีนาอูรู เดวิด อาเดียง ( David Adeang) กล่าวต่อสภาเมื่อมกราคมต้นปีในเสนอการเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ว่า
“การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อการยกย่องอย่างสูงต่อมรดกวัฒนธรรมชาติของเรา ภาษาของพวกเราและอัตลักษณ์ตัวตนของพวกเรา”
และสภาได้มีการรับรองการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้การโหวต 2 รอบ แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญได้มีการแก้ไขอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่
ทั้งนี้ชื่อใหม่ของนาอูรูคือ 'สาธารณรัฐเนาเอโร'
ประชาชนของชาติเกาะแห่งนี้จะเรียกตนเองว่า เด-เนาเอโร (dei-Naoero) แทนคำว่า ชาวนาอูรู (Nauruan)
เฟซบุ๊กของรัฐบาลแถลงว่า เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อนำหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ที่ห่างไกลกลับไปสู่ชื่อเดิมของตัวเอง ซึ่งการที่เป็นที่ปรากฏไปทั่วโลกว่า ชาติหมู่เกาะที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกถูกเรียกขานว่า “นาอูรู” เป็นเพราะชาวต่างชาติไม่สามารถออกเสียงตามท้องถิ่นดั้งเดิม
ส่งผลทำให้กลายเป็นเรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าทางเลือกไป อ้างอิงจากเฟซบุ๊กของรัฐบาล
เดอะการ์เดียนรายงานว่า สาธารณรัฐเนาเอโรมีประชากรแค่ 12,000 คนส่งผลทำให้กลายเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยรัฐที่เล็กที่สุดในโลกคือ นครรัฐวาติกันในยุโรป และอันดับ 2 คือ ตูวาลู( Tuvalu) ในโอเชียเนีย
ทั้งนี้สาธารณรัฐเนาเอโรที่เคยเป็นอดีตอาณานิคมของเยอรมันก่อนที่จะถูกปกครองโดยออสเตรเลียและเพิ่งได้รับเอกราชย์ในปี 1968 นั้นกลายเป็นชาติแรกของโลกที่ประสบปัญหาจากวิกฤตทางสภาพอากาศโลกที่มาจากระดับน้ำทะเลสูง