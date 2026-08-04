งานเข้า! “ไนเจล ฟาราจ” เปิดปากเงื่อนงำกลับเข้าการเมือง UK แจง "เงิน 5 ล้านปอนด์” จาก “เศรษฐีคริปโตภูเก็ต” สื่อสาวไส้ "คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น"

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – “ไนเจล ฟาราจ” ล่าสุดวันจันทร์(3 ส.ค)ได้ออกมายอมรับว่าเขาหารือการกลับเข้ามาเป็นผู้นำพรรค Reform UK เร็วกว่าที่ได้เคยอ้างต่อสาธารณะเพื่อกลับเข้าการเมืองอังกฤษอีกครั้งหลังโดนบีบให้ต้องออกมาแจกแจงเงินบริจาค 5 ล้านปอนด์จากมหาเศรษฐีคริปโตสัญชาติไทย "คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น" หรือ "ชาคริต สกุลกริช" ที่เศรษฐีคริปโตใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายแจ้งที่อยู่ทั้งในไทยและอังกฤษเพื่อประโยชน์การเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพรรคการเมือง
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(3 ส.ค)ว่า ไนเจล ฟาราจ (Nigel Farage) เบื้องหลัง Brexit ร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ถูกกดดันให้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับรายงานอื้อฉาวที่ระบุว่า ฟาราจแอบมีดีลลับเพื่อกลับมาในฐานะผู้นำพรรค Reform UK ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปอังกฤษเมื่อวันที่ 4 ก.ค ปี 2024
รายงานนี้สร้างความสงสัยต่อข้ออ้างของฟาราจสำหรับการไม่แจ้งเงินมูลค่า 5 ล้านปอนด์ที่ได้รับอย่างลับๆจาก Mega Doner มหาเศรษฐีคริปโตที่อาศัยที่ภูเก็ต คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น (Christopher Harborne) ที่มีชื่อไทยคือ “ชาคริต สกุลกริช” (Chakrit Sakunkrit)
ในเวลานั้นฟาราจได้อ้างว่า เงิน 5 ล้านปอนด์ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตนเอง เขากล่าวเมื่อเดือนที่ผ่านมาอ้างว่า เขาไม่ได้อยู่ในการเมืองอังกฤษระหว่างปี 2021 มาจนถึงมิถุนายน ปี 2024
หนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทม์สออกมาเปิดโปงวานนี้(2)ว่า ฟาราจได้แอบทำข้อตกลงลับกับ ริชาร์ด ทิซ (Richard Tice) อดีตหัวหน้าพรรค Reform UK ระหว่างมีนาคม – เมษายน ปี 2024เพื่อให้ตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคแทน
ภายใต้ข้อตกลงลับ หลังจากที่ฟาราจได้กลายเป็นหัวหน้าแล้วจะชำระหนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านปอนด์ที่ได้จากบริษัทของทิซ
ข้อตกลงลับได้เสนอโดยฟาราจและได้เสนอให้ จอร์จ ค็อตเทรลล์( George Cottrell)ที่เคยโดนจับข้อหาฉ้อโกงให้เป็นเหรัญญิกพรรรคเมื่อกลางพฤษภาคมปีเดียวกัน ขัดแย้งกับข้ออ้างของฟาราจต่อสาธารณะที่ชี้ว่า ไม่มีความประสงค์จะกลับเข้าสู่การเมืองอังกฤษอีกครั้งจนกระทั่งมิถุนายน ปี 2024 ไปแล้ว
แหล่งข่าวภายในพรรค Reform UK ให้ข้อมูลเดอะการ์เดียนว่า ฟาราจ รู้ระแคะระคายเรื่องปัญหาการเงินของพรรคและเสนอตัวช่วยหากว่าได้เป็นผู้นำพรรค
ที่งานแถลงข่าววันจันทร์(3) ไนเจล ฟาราจ ที่ลาออกจากตำแหน่งส.สเพราะปัญหาเงินบริจาคและต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งซ่อมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแถลงต่อสื่อว่า
“ผมไม่มีเจตนาที่จะกลับเข้าสู่การเมืองอังกฤษ หรือเป็นผู้นำพรรค Reform แต่ทว่าในฤดูใบไม้ผลิของปีนั้นผมได้หารือกับ ริชาร์ด ทิซ เกี่ยวกับหนี้สินว่าจะเป็นเช่นใด...หากว่าผมกลับมารับตำแหน่งนั้นอีกครั้ง”
คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น ที่อยู่เบื้องหลังปัญหาเงิน 5 ล้านปอนด์และเคยบริจาคให้กับพรรคคอนเซอร์เวตีฟอังกฤษ 1 ล้านปอนด์ และให้กับสำนักงานส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บอริส จอห์นสัน จำนวน 1 ล้านปอนด์
เขายังเคยแสดงตัวเหมือนเสมือนที่ปรึกษาให้กับอดีตนายกฯจอห์นสันในการร่วมเดินทางไปยูเครนเมื่อกันยายน ปี 2023 และพบประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่กรุงเคียฟ
และหลังจากเงินบริจาค 9 ล้านปอนด์เข้าพรรค Reform UK ฟาราจก่อนหน้ายอมรับว่า เขาหารือกับมหาเศรษฐีคริปโตถี่โดยที่ให้ตัวเลขที่ หนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน หรืออาจเป็นทุก 6 สัปดาห์ แต่ยังคงยืนยันว่า ไม่เคยรับปากจะทำสิ่งใดเพื่อตอบแทนแลกเงินบริจาคจากมหาเศรษฐีคริปโตอาศัยในไทย
Channel 4 News รายงานเมื่อวันที่ 28 ก.คล่าสุดว่า พบว่า คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์นใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพรรคการเมืองอังกฤษ Reform UK โดยใช้วิธีอ้างที่พำนักแตกต่างกันออกไป
ในการสอบสวนพบว่า ฮาร์บอร์นที่ถือ 2 สัญชาตินี้ลงทะเบียนว่าอาศัยอยู่ในอังกฤษเพื่อโหวต Brexit พร้อมกับบริจาคเงินเป็นจำนวนมาก แต่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นกลับระบุว่าเขามีฐานอยู่ในต่างแดน
Channel 4 News ค้นพบว่า ฮาร์บอร์น ซึ่งเป็นหนึ่งใน Mega Doner ผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองแดนผู้ดีที่อาจเทียบกับมหาเศรษฐีอเมริกัน อีลอน มัสก์ ในการเมืองสหรัฐฯ
เขาได้ย้ายจากอังกฤษไปอาศัยในไทยในยุค 90 และได้สัญชาติไทยในปี 2011
ฮาร์บอร์นฉลาดมากและเป็นมหาเศรษฐีคริปโตอาศัยในภูเก็ตใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อที่จะป้อนเงินให้พรรคฟาราจโดยแจ้งที่พำนักอาศัยของตัวเองในไทยต่อเจ้าหน้าที่อังกฤษคนหนึ่งและอ้างที่พำนักในอังกฤษต่อเจ้าหน้าทีอีกคน
ตามกฎหมายในเวลานั้น พลเมืองอังกฤษที่อาศัยในต่างแดนสามารถบริจาคเงินให้พรรคการเมืองอังกฤษได้นาน 15 ปีหลังย้ายออกไปแล้ว
Channel 4 News ค้นพบว่า การบริจาคส่วนใหญ่ของเขากว่า 25 ล้านปอนด์เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 ปีหลังจากย้ายไปอาศัยใน “ไทย”
ฮาร์บอร์นบริจาค 15 ล้านปอนด์ให้พรรค Reform UK นับตั้งแต่ปี 2025 และก่อนหน้าได้บริจาค 10.2ล้านปอนด์ให้พรรค Brexit ที่ในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพรรค Reform UK