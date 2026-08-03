เกาหลีใกล้สุก ชาวบ้านทนไม่ไหวแห่เล่นน้ำคลายร้อน

คลื่นความร้อนกำลังปกคลุมคาบสมุทรเกาหลี ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นทั่วเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ขณะที่ทางการกำลังขยายมาตรการฉุกเฉิน และประชาชนต่างพากันหนีร้อนไปหาที่พักพิงเย็นๆ อาทิ ชายหาดและสวนน้ำ
นักพยากรณ์อากาศของเกาหลีใต้ ระบุในวันจันทร์ (3 ส.ค.) ว่าคลื่นความร้อนสูง ซึ่งก่อนหน้านี้กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ กำลังแผ่ขยายไปยังกรุงโซลและภาคตะวันตก
ด้านสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าอุณหภูมิใกล้ถึง 40 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ของประเทศ และเปียงยางมีค่ำคืนที่ร้อนอบอ้าวต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 แล้ว
หน่วยงานด้านสภาพอากาศของเกาหลีใต้เตือนว่า อุณหภูมิอาจสูงขึ้นอีกบริเวณภาคตะวันตกในสัปดาห์นี้ และระบุว่าคลื่นความร้อนและค่ำคืนที่ร้อนอบอ้าวน่าจะยังคงอยู่ต่อไป
เมื่อวันอาทิตย์ ข้อมูลจากสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีแสดงให้เห็นว่า มีผู้เสียชีวิต 14 ราย และผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อน 1,889 ราย ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี (KMA) รายงานว่า เมืองยางซานบันทึกอุณหภูมิสูงสุด 42.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ในรอบ 122 ปีของการสังเกตการณ์สภาพอากาศ
นายกรัฐมนตรี ฮัน ซองซุก สั่งการให้กระทรวงและรัฐบาลท้องถิ่นระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากคลื่นความร้อนและภัยแล้ง หลังจากที่รัฐบาลได้ยกระดับการเตือนภัยคลื่นความร้อนขึ้นสู่ระดับที่สอง รองลงมาจากระดับสูงสุด ทำให้ได้รับเงินทุนสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติและมีการตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น
การไฟฟ้าได้เปิดใช้งานมาตรการฉุกเฉินและกำลังติดตามอุปสงค์และอุปทานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคาดว่าการใช้ไฟฟ้าจะสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม จากการใช้เครื่องปรับอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น
ในวันจันทร์ KMA ได้ออกคำเตือนคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นครั้งแรกสำหรับบางส่วนของกรุงโซลและจังหวัดคยองกีที่อยู่ใกล้เคียง ในขณะที่การเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดยังคงมีผลบังคับใช้ในภูมิภาคทางใต้ รวมถึงปูซาน อุลซาน คยองซังใต้ และบางส่วนของกวางจูและจังหวัดจอลลาใต้
รัฐบาลท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยในเขตต่างๆ ของกรุงโซลได้ขยายที่พักพิงคลายร้อน แจกจ่ายน้ำดื่มและร่มกันแดดฟรี ขณะที่เมืองยางซานได้เพิ่มการฉีดน้ำและแจกจ่ายน้ำดื่ม
อุณหภูมิที่สูงลิ่วได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์กรเบสบอลเกาหลีได้ยกเลิกการแข่งขันในเมืองปูซานและชางวอน และระบุว่าอาจพิจารณาปรับตารางการแข่งขันอีก หากสภาพอากาศยังคงอันตรายอยู่
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าชายหาด สวนน้ำ และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำเต็มไปด้วยผู้คน
ที่คลองชองกเยชอนในกรุงโซล ซึ่งเมืองกำลังจัดงานเทศกาลน้ำฤดูร้อนที่มีโซนพายเรือชั่วคราวและพื้นที่เล่นน้ำ หลายครอบครัวต่างพากันมาหาที่คลายร้อน
"สี่สิบองศาไม่ใช่ตัวเลขที่เราเคยเห็นในเกาหลี แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเราเห็นมันอยู่ตลอดเวลา" พัค จินวู อายุ 39 ปี กล่าวขณะพาลูกๆ มาคลายร้อน
ลี จูบยอง อายุ 43 ปี ชาวกรุงโซล บอกว่าความร้อนทำให้ร่มกันแดดกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าเครื่องประดับแฟชั่น
"วิกฤตสภาพภูมิอากาศนี้กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง" เขากล่าว
เกาหลีเหนือก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐรายงานว่า คำเตือนเรื่องความร้อนครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะยังคงมีผลบังคับใช้ตลอดทั้งสัปดาห์ และรายงานว่ามีผู้คนหลายหมื่นคนไปเยือนเขตท่องเที่ยวชายฝั่งวอนซาน คัลมา ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่สวนน้ำในเปียงยางก็เต็มไปด้วยผู้คนเช่นกัน
ที่มา รอยเตอร์