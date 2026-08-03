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อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซา คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์หลายราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองในวันอาทิตย์ (2 ส.ค.) ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 18 ราย ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ตั้งแต่รุ่งสาง เครื่องบินรบของอิสราเอลได้โจมตีเมืองกาซาทางตอนเหนือ เมืองเดียร์ อัล-บาลาห์ ทางตอนกลาง และพื้นที่ข่าน ยูนิส ทางตอนใต้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตรายวันมากที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ ตามรายงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์

การยืนยันของทรัมป์เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่า กลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ของปาเลสไตน์ตกลงที่จะปลดอาวุธแล้ว ทำให้เกิดความหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนในความพยายามที่จะยุติความขัดแย้ง

ในวันอาทิตย์ เอลี โคเฮน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของอิสราเอล ซึ่งเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู กล่าวว่า รัฐบาลจะให้โอกาสฮามาสในการปลดอาวุธ แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นจริง

โคเฮนกล่าวกับสถานีวิทยุกองทัพอิสราเอลว่า ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ ที่จะยุติการโจมตีฉนวนกาซา และเขามองว่าอิสราเอลซึ่งควบคุมพื้นที่ 70% ของฉนวนกาซาอยู่แล้ว จำเป็นต้องเข้าควบคุมทั้งหมดหากฮามาสไม่ปลดอาวุธ

“ในข้อตกลงที่เราลงนามกับสหรัฐอเมริกา จุดยืนของเราคือ ฮามาสต้องถูกยุบ นี่คือสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้น” เขากล่าว

ต่อมาในวันอาทิตย์ โฆษกสำนักงานของเนทันยาฮูแจ้งกับรอยเตอร์ว่า อิสราเอลได้แสดงความกังวลต่อสหรัฐฯ เกี่ยวกับแผนการปลดอาวุธ

โดรอน สปีลแมน โฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวว่า สิ่งที่อิสราเอลกังวลมากที่สุดคือ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้จนกว่าฮามาสจะปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์และแท้จริง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์ ระบุว่า การโจมตีที่เดียร์ อัล-บาลาห์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 คน และการโจมตีอีกครั้งหนึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ 5 คน และเกิดไฟไหม้เต็นท์บางหลังในมาวาซี ใกล้กับข่าน ยูนิส ตามรายงานของหน่วยบริการฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ ระบุว่า มีคู่สามีภรรยาและลูกชายวัย 9 ขวบ เสียชีวิตจากการโจมตีบ้านในมาวาซี

มีคู่สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งเสียชีวิตพร้อมกับลูกของพวกเขาจากการโจมตีอพาร์ตเมนต์ในเมืองกาซา และมีผู้เสียชีวิตอีก 2 คนจากการโจมตีเต็นท์ใกล้กับสำนักงานผู้แทนอียิปต์

ต่อมาในวันอาทิตย์ มีผู้เสียชีวิตอีก 2 คนในย่านไซตูนทางตะวันออกของเมือง

เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ ระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 1 รายใกล้กับจาบาเลียทางตอนเหนือของฉนวนกาซา

การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลโดนรถยนต์คันหนึ่ง ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 3 รายใกล้กับจัตุรัสซารายา

ที่มา รอยเตอร์