กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหา 28 ชีวิตสูญหายเหตุ 'ไฟไหม้เรือเฟอร์รี' ดับไม่ต่ำกว่า 5 ศพ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก 28 คนในวันนี้ (3 ส.ค.) หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รีนอกชายฝั่งเกาะมาดูราจรทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 คน
เรือเฟอร์รี KM Mutiara Sentosa ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 271 คน เดินทางออกจากเมืองสุราบายา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของอินโดนีเซียในจังหวัดชวาตะวันออก มุ่งหน้าไปยังเมืองมากัสซาร์ในจังหวัดสุลาเวสีใต้ ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้เมื่อวันอาทิตย์ (2)
เกาะมาดูราตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของชายฝั่งเกาะชวา
อาร์มาน อัสมาลา ซาริฟุดดิน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทางทะเลและทางอากาศของตำรวจชวาตะวันออก กล่าวกับรอยเตอร์ว่า จากผู้โดยสาร 271 คนบนเรือ มีผู้สูญหาย 28 คน เสียชีวิตแล้ว 5 คน และได้รับการช่วยเหลือแล้ว 238 คน
"ตำรวจ หน่วยกู้ภัย และกองทัพเรือได้ส่งเรือ 7 ลำและเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ เพื่อค้นหาผู้สูญหาย" อาร์มาน กล่าว
เรือทั้ง 7 ลำที่ส่งไปนั้นรวมถึงเรือคอร์เว็ตต์ของกองทัพเรือ เรือเร็ว และเรือลาดตระเวนที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 100 คน
เวลานี้หน่วยกู้ภัยกำลังมุ่งเน้นการค้นหาในพื้นที่ที่ขยายออกไปทางทิศตะวันออก 10 ไมล์ และทิศตะวันตก 10 ไมล์ จากจุดเกิดเหตุ
อาร์มาน กล่าวว่า ปฏิบัติการค้นหาจะดำเนินไปเป็นเวลา 7 วัน แต่อาจขยายออกไปอีก 14 วัน ส่วนสาเหตุของไฟไหม้นั้นยังไม่ชัดเจน
ผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังท่าเรือกาปูรา สุริยา นูซันตารา ในเมืองสุราบายาเมื่อเช้าวันจันทร์ (3)
ครอบครัวของผู้ประสบภัยต่างรอคอยอย่างกระวนกระวายอยู่ที่ท่าเรือตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ (2) หนึ่งในนั้นชื่อ เรีย กำลังรอข่าวคราวของลุงที่หายไป
“ฉันพยายามติดต่อเขาตลอดเวลาหลังจากทราบข่าว แต่โทรศัพท์มือถือของเขาไม่สามารถใช้งานได้ จากนั้นฉันจึงติดต่อภรรยาของเขาเพื่อให้แน่ใจว่า ลุงของฉันอยู่บนเรือ และมันก็เป็นความจริง” เธอกล่าว
“จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่สามารถติดต่อและทราบชะตากรรมของเขา”
อินโดนีเซียซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 17,000 เกาะ ต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากเป็นการขนส่งหลัก เนื่องจากเส้นทางทางทะเลมีราคาถูกกว่า และเข้าถึงได้ง่ายกว่าเครื่องบิน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานความปลอดภัยทางเรือก็ไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเสมอไป และเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่อนข้างบ่อย
ที่มา: รอยเตอร์