“ยูเครน” ได้ใบอนุญาตผลิตระบบต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกจิ๋ว “Stone Cloak” ชื่อดังของ UK เพื่อใส่ใน “โดรน”

เอเจนซีส์ – ระบบ Stone Cloak กลายเป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีจากตะวันตกที่มาอยู่ในความครอบครองของยูเครนสำหรับการสู้รบกับรัสเซีย ตามหลังนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ แอนดี เบอร์แนม ใช้โอกาสพบผู้นำยูเครนครั้งแรกที่ถนนดาวนิงมอบใบอนุญาตให้สามารถผลิตระบบทำสงครามอิเล็กทรอนิกจิ๋วที่สามารถใส่ในโดรนได้หลังโปแลนด์และนาโตออกมาประณามรัสเซียยิงขีปนาวุธล้ำดินแดนเข้ามา
Tech Radar ของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(2 ส.ค)ว่า การส่งมอบเทคโนโลยีใหม่จากแดนผู้ดีนี้จะเพิ่มความสามารถให้ยูเครนในการผลิตอุปกรณ์ทำสงครามอิเล็กทรอนิกที่มีไซส์ขนาดจิ๋วได้โดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอก
เจ้าหน้าที่อังกฤษกล่าวถึงการส่งมอบสิทธิการผลิตระบบ Stone Cloak ว่าเป็นเสมือนการสนับสนุนการป้องกันประเทศยูเครนผ่านการขยายความสามารถทางอุตสาหกรรมการผลิต
ข้อตกลงเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของความร่วมมือในวงกว้างทางการป้องกันประเทศระหว่างลอนดอนและยูเครนในการสนับสนุน การฝึกซ้อม และการแชร์เทคโนโลยี
นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ แอนดี เบอร์แนม (Andy Burnham)เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสต้อนรับประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ ที่กรุงลอนดอน และได้ประกาศมอบสิทธิการผลิตให้กับเซเลนสกีในการพบกันครั้งแรก
“Stone Cloak เป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าที่ล้ำสมัยที่สุดของอังกฤษได้พิสูจน์แล้วในแนวหน้าและจะเป็นสิ่งสำตัญเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติเราทั้งสอง” เบอร์แนมกล่าว
และกล่าวต่อว่า อังกฤษจะเคียงบ่าเคียงไหล่กับยูเครนและจะสนับสนุนตลอดไปและรัสเซียไม่สมควรต้องสงสัยต่อความมุ่งมั่นนี้จนกว่ายูเครนจะได้สันติภาพที่ถาวรและยั่งยืน
สื่อเทคโนโลยีแดนผู้ดีชี้ว่า ประธานาธิบดีเซเลนสกียังคงเสาะแสวงหาการเข้าถึงเทคโนโลยีการป้องกันทางการทหารที่สามารถผลิตได้ภายในยูเครน
Stone Cloak เป็นหนึ่งในไม่กี่เทคโนโลยีที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการปกป้องจากการโจมตีของโดรน
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นาโตยังคงเฝ้าระวังรัสเซียแบบตาไม่กระพริบ CNN ของสหรัฐฯรายงานเมื่อวันที่ 31 ก.ค ว่า โปแลนด์ออกมาชี้นิ้วกล่าวหามอสโกว่า ยิงมิสไซล์เข้ามาในดินแดนของตัวเองระหว่างสู้รบกับยูเครน
มิสไซล์ตกลงมาและเกิดระเบิดห่างจากพรมแดนยูเครนลึกเข้าไปในพรมแดนโปแลนด์เมื่อช่วงต้นของวันพฤหัสบดี(30 ก.ค) ส่งผลทำให้เกิดหลุมลึกขนาดใหญ่ที่กลางทุ่งในทาร์นาวา-โคโลเนีย(Tarnawa-Kolonia) จ. ลูบลิน (Lublin) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงาน
ข้อบ่งชี้ทั้งหมดระบุว่าเป็นมิสไซล์รัสเซีย Kh-101
นาโตและโปแลนด์ส่ง เครื่องบินรบขับไล่นาโต 2 ลำ เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ 1 ลำของนาโต เครื่องบินเตือนล่วงหน้าของโปแลนด์ เฮลิคอปเตอร์ของโปแลนด์เพื่อไปรับมือภัยคุกคามนี้