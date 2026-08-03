เพื่อนช่วยเพื่อน! 'ทรัมป์' ยอมรับสหรัฐฯ ช่วยญี่ปุ่นแทรกแซง 'ค่าเงินเยน' หลังร่วงสุดในรอบ 40 ปี

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมายืนยันเมื่อวันอาทิตย์ (2 ส.ค.) ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เข้าแทรกแซงร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยน โดยเรียกการกระทำนี้ว่าเป็น "สัญญาณแห่งมิตรภาพ" ที่จะเป็นประโยชน์ทางการเงินต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก
หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานเมื่อวันศุกร์ (31 ก.ค.) ว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เข้าแทรกแซงร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยนเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ
เมื่อถูกถามบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า เหตุใดสหรัฐฯ จึงออกมาสนับสนุนค่าเงินของญี่ปุ่น ทรัมป์ กล่าวว่า "เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับญี่ปุ่น"
ทรัมป์ ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะได้รับ "ผลประโยชน์ทางการเงิน" จากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ และ "มันยังดีต่อเศรษฐกิจโลกด้วย" แต่ "เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นสัญญาณแห่งมิตรภาพ"
"เราแข็งแกร่งมาก -- แข็งแกร่งมาก ๆ ในด้านการเงิน พวกเขาก็เช่นกัน พวกเขากำลังประสบปัญหาค่าเงินเยนอ่อนค่า และพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย และเราพร้อมที่จะช่วยเหลือญี่ปุ่นเสมอ ญี่ปุ่นดีกับเรามาก ยกเว้นเรื่องเพิร์ลฮาร์เบอร์" ประธานาธิบดีกล่าว
หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กได้ดำเนินการที่ไม่ปกติ โดยการขายเงินยูโรเพื่อซื้อเงินเยนในนามของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (31)
การแทรกแซงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 1986 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อค่าเงินเยน
ที่กรุงโตเกียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ซัตสึกิ คาตายามะ ก็ยืนยันมาตรการแทรกแซงร่วมกันนี้ โดยระบุว่ากระทรวงการคลังได้ "ซื้อเงินเยนของญี่ปุ่นโดยประสานงานกับกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ" เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (31)
“การดำเนินการร่วมกันนี้...ได้ช่วยแก้ไขความผันผวนที่มากเกินไปและการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นระเบียบของเงินเยนญี่ปุ่นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา” เธอกล่าว พร้อมเสริมว่า “เราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการแทรกแซงร่วมกันเพิ่มเติม”
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวทำนองเดียวกันในโพสต์ของเขาว่า “การดำเนินการด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ประสานงานกันในวันศุกร์ (31) ได้ช่วยแก้ไขการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นระเบียบของเงินเยน”
“เราจะไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมในการแทรกแซงร่วมกันเพิ่มเติม” เขากล่าว โดยอ้างถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
การเคลื่อนไหวของวอชิงตันเกิดขึ้นหลังจากค่าเงินเยนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดค่าเงินเช่นกัน
นักวิเคราะห์ที่อ้างโดย FT ประเมินว่า การแทรกแซงของญี่ปุ่นอาจมีมูลค่ารวมประมาณ 8.45 ล้านล้านเยน (52,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
หนังสือพิมพ์ธุรกิจนิกเกอิประเมินมูลค่าไว้ที่ระหว่าง 6 ล้านล้านถึง 7 ล้านล้านเยน
ตามรายงานของ FT การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นความพยายามร่วมกันครั้งแรกระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นในการสนับสนุนค่าเงินเยนนับตั้งแต่ปี 1998
ที่มา: เอเอฟพี