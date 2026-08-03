ลับลวงพรางอีกแล้ว!USเสริมเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเข้าอิสราเอลอีก10ลำ สื่อยิวเชื่อเตรียมพร้อมจัดหนักถล่มอิหร่าน

เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศของสหรัฐฯอีก 10 ลำ ได้มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานเบนกูเรียนของอิสราเอล ส่งผลให้จำนวนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงที่ประจำการ ณ สนามบินแห่งนี้ เพิ่มเป็น 10 ลำ ส่งสัญญาณว่ากำลังมีการเตรียมพร้อมทางทหาร ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับอิหร่าน ตามรายงานของสื่อมวลชนอิสราเอลเมื่อวันเสาร์(1ส.ค.)
หนังสือพิมพ์ The Calcalist สื่อมวลชนอิสราเอล รายงานว่าเครื่องบินชุดล่าสุดนี้ จะเข้าร่วมกลุ่มกับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ 30 ลำ ที่ประจำการอยู่ ณ สนามบินเบนกูเรียน ก่อนหน้านี้แล้ว
รายงานข่าวอ้างเสียงบ่นจากองค์การการท่าอากาศยานอิสราเอล ที่บอกว่าการเข้ามาประจำการของเครื่องบินทหารจำนวนมากอย่างผิดปกตินี้ ได้ก่อภาระด้านปฏิบัติการใหญ่หลวงแก่สนามบิน ทำให้เที่ยวบินพลเรือนล่าช้าประมาณสองชั่วโมงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และคาดหมายว่าสถานการณ์ความปั่นป่วนจะเลวร้ายลงไป หลังจากฝูงบินเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเติมเดินทางมาถึง เนื่องจากสนามบินแห่งนี้ปกติก็ต้องรับมือกับการเดินทางที่พลุกพล่านที่สุดอยู่ก่อนแล้ว ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นแม้ว่า กระทรวงคมนาคมของอิสราเอลแถลงในวันที่ 15 กรกฏาคม พวกเขาบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆในการลดจำนวนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ ณ สนามบินเบนกูเรียน ลงเหลือ 20 ลำ ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม ขณะที่เครื่องบินลำอื่นๆที่เหลือจะถูกย้ายไปยังฐานทัพอากาศทั้งหลายของอิสราเอล
เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของสหรัฐฯถูกส่งเข้าประจำการ ณ สนามบินเบนกูเรียนและสนามบินอื่นๆในอิสราเอล นับตั้งแต่สงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านปะทุขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ขณะที่รายงานข่าวการเสริมเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงล่าสุด มีขึ้นในขณะที่สื่อมวลชนอิสราเอลหลายแห่งบ่งชี้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมทางทหาร ท่ามกลางความตึงเครียดที่โหมกระพือขึ้นอีกรอบระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน
สื่อมวลชนอิสราเอลรายงานในวันเสาร์(1ส.ค.) ว่าหน่วยงานป้องกันประเทศของเทลอาวีฟ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เล่นงานอิหร่าน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตือนเมื่อวันศุกร์(31ก.ค.) ว่าอเมริกาจะโจมตีหนักหน่วงมากๆ ก่อนจะแถลงในวันเสาร์(1ก.ค.) ยกเลิกแผนการโจมตี อ้างเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาทางการทูต
(ที่มา:มิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์)