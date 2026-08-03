เขมรโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง!สาวสิงคโปร์หายตัวลึกลับ ทำโดนตอกย้ำตราหน้า'ดินแดนหลอกลวง'

เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ถึงขั้นเขียนดหมายเปิดผนึกถึงผู้หญิงชาวสิงคโปร์ที่พบตัวอย่างปลอดภัยในกรุงพนมเปญ หลังหายตัวไปอย่างลึกลับติดต่อไม่ได้ครั้งที่เดินทางเข้าประเทศ บ่นอุบมันทำให้กัมพูชาโดนตอกย้ำภาพลักษณ์เสียๆหายๆเกี่ยวกับดินแดนสแกมและอันตราย พร้อมเรียกร้องให้มองเรื่องราวของเธอเป็นบทเรียนเพื่อความเข้าใจ มากกว่าที่จะมองด้วยความมีอคติ
ไอชาห์ สิเรการ์ สาวสิงคโปร์วัย 20 ปี ไม่สามารถติดต่อได้ หลังเดินทางเข้าไปยังกัมพูชาโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ทางครอบครัวได้ยินข่าวคราวของเธอครั้งสุดท้ายในวันอังคาร(28ก.ค.) ทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอ อย่างไรก็ตามหลังจากปฏิบัติการตามหาตัวเธอ ทางตำรวจกัมพูชาแถลงในวันศุกร์(31ส.ค.) พบตัวเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในสภาพที่ปลอดภัยดี
หนังสือพิมพ์ขแมร์ไทม์อ้างข้อมูลจากตำรวจกัมพูชา รายงานว่า สิเรการ์ ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สืบสวนว่า เธอเดินทางมายังกัมพูชาด้วยตนเอง และเดินทางออกจากสิงคโปร์โดยไม่ได้บอกพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่ควบคุมเธอเข้มงวดมาก และคงไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ถ้าพ่อแม่ทราบเรื่อง
สื่อกัมพูชาอ้างว่าหญิงสาวรายนี้ทิ้่งจดหมายอธิบายการตัดสินใจของเธอเอาไว้ ก่อนเดินทางมุ่งหน้าสู่กัมพูชา
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ระบุว่า สิเรการ์ บอกกับทีมสืบสวนว่าเธอเดินทางมายังกัมพูชา เพราะว่าเธอมีปัญหากับครอบครัวและตั้งใจตัดขาดการสื่อสารกับพ่อแม่ หลังออกจากสิงคโปร์ ขณะที่ตำรวจกัมพูชา เน้นย้ำว่าทีมสืบสวนไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเธอถูกค้ามนุษย์หรือถูกกักขังโดยไม่สมัครใจ
ตามหลังมีคำยืนยันว่าหญิงสาวรายนี้ปลอดภัยดี ทาง Samheng Bora รัฐมนตรีพาณิชย์แห่งกัมพูชา ออกถ้อยแถลงต่อสาธารณะ หวังว่าความสนใจที่ได้รับจะไม่ทำให้เธอถอดใจจากการเดินทางต่อในกัมพูชา "ไม่ว่าคุณจะมองหาสิ่งใดที่นี่ ผมหวังอย่างแท้จริง ว่าคุณจะเจอมัน"
ปฏิกิริยาแรกของ Bora ที่มีต่อการหายตัวไปของ สิเรการ์ คือความกังวล แต่เขาท้อใจและไม่พอใจนักกับความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ที่วาดภาพกัมพูชาในฐานะประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการหลอกลวงและอันตราย
"ได้อ่านความคิดเห็นเหล่านี้ มันทำให้ผมใจสลาย ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศของผม แต่เพราะพวกเขาทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่า เราปล่อยให้เพียงแค่พาดหัวข่าว กลายเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนั้นๆทั้งประเทศได้ง่ายดายเพียงใด" เขากล่าว
รัฐมนตรีรายหนี้ยอมรับว่าตอนแรกเขารู้สึกอยากปกป้องตัวเอง แต่ก็ตระหนักว่าความโกรธจะยิ่งทำให้เกิดอคติมากขึ้น "มีวินาทีหนึ่ง ที่ผมปล่อยให้ความโกรธเข้ามาแทนที่ความอยากรู้ทำความเข้าใจ ผมทำผิดในสิ่งที่ตัวเองเคยประณามเสียเอง" เขาเขียน
Bora บอกว่คดีนี้ทำให้เข้าใจได้ว่า ผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆได้รวดเร็วแค่ไหน ทั้งที่พวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเอง "เรื่องราวนี้อาจไม่ได้เกี่ยวกับสิงคโปร์หรือกัมพูชามาตั้งแต่ต้น บางทีอาจเป็นเพราะมันช่างง่ายดายเหลือเกินที่เราทุกคนชอบรับรู้และถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนและสถานที่ที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน ทั้งที่เราไม่เคยรู้ความจริงอะไรเลย" เขากล่าวประชด
(เคทีพี)