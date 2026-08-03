หนที่เท่าไหร่แล้ว!ทรัมป์อ้างเจรจารอบใหม่US-อิหร่านมีขึ้นวันจันทร์ แต่ไม่ขีดเส้นตายได้ข้อตกลง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่าการเจรจากับอิหร่านจะมีขึ้นในวันจันทร์(3ส.ค.) แต่ปฏิเสธกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆ หลังจากก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าได้สั่งยกเลิกปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่ใกล้จะเกิดขึ้น ในความหวังบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วสำหรับกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และคลี่คลายทางตันเกี่ยวกับศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เขียนบนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเองในช่วงค่ำวันเสาร์(1 ส.ค.) ว่าอิหร่านและบรรดาชาติอื่นๆในตะวันออกกลาง ร้องขอเวลาเพื่อสรุปข้อตกลงหนึ่งๆให้เสร็จสิ้น ที่จะนำไปสู่การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์และโดยสิ้นเชิง และยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่เตือนว่าเตหะรานต้องทำข้อตกลงอย่างเร่งด่วน
ระหว่างเดินทางสู่วอชิงตัน กลับจากไปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ในนิวเจอร์ซีย์ ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์(2 ส.ค.) ว่า การเจรจาจะเริ่มต้นในบ่ายวันจันทร์(3 ส.ค.) แต่ไม่ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุมหรือมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
เมื่อถูกถามว่ามีการขัดเส้นตายอิหร่าน สำหรับการกลับสู่การเจรจาหาข้อตกลงหรือไม่ ทรัมป์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม โดยตอบว่า "ผมจะอยากทำข้อตกลงมากกว่าหรือเปล่า? ผมไม่อยากจะฆ่าใคร เพราะยังไงคนเราก็ต้องตายอยู่ดี จะมีจำนวนมากต้องตาย และเราไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น"
ที่ผ่านมา ทรัมป์มักส่งเสียงขู่ซ้ำๆว่าเขาจะยกระดับทำสงครามกับอิหร่าน ที่เขาเปิดฉากโจมตีร่วมกับอิสราเอลในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่สุดท้ายก็มักลงเอยด้วยการขยายเวลาให้มีการเจรจาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้มันยังไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมใดๆ
ท่าทีลดอุณหภูมิของทรัมป์ในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากทั้ง 2 ฝ่ายส่งเสียงข่มขู่กันไปมาหลายวันติดต่อกัน เกี่ยวกับการโจมตีระลอกใหม่ ถือเป็นจุดพลิกผันล่าสุดของสงคราม ความเคลื่อนไหวของ ทรัมป์ ยังมีขึ้นหลังจากการโจมตีทั้ง 2 ฝ่ายแลกหมัดโจมตีที่ลุกลามข้ามจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลแดง รวมไปถึงท่าเรือแห่งหนึ่งของอียิปต์ ในแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่มันเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ทำให้ราคาพลังงานโลกพุ่งขึ้นและโหมกระพือเงินเฟ้อในวงกว้าง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯเคยกล่าวอ้างว่า การสกัดกั้นอิหร่านจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ คือเหตุผลอันชอบธรรมสำหรับภาระต้นทุนราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นในระยะสั้น แต่เวลานี้ความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจกำลังทำให้เขาอยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมือง และบีบให้เขาจำเป็นต้องหาทางออกหนึ่งๆในการยุติความขัดแย้ง
ราคาน้ำมันโลกร่วงลงมากกว่า 4% ระหว่างการซื้อขายในวันจันทร์(3ส.ค.)
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน พูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย และผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน หารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตต่างๆนานา ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่านในวันอาทิตย์(2ส.ค.)
สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ รายงานก่อนหน้านี้ว่าการเจรจาระหว่างเตหะรานกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ อยู่ในขั้นท้ายๆ ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เผยว่าการเจรจามุ่งเน้นเกี่่ยวกับการหาข้อตกลงเส้นทางใหม่ในการล่องผ่ายช่องแคบฮอร์มุซ แต่ระบุมันไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซ "มันเป็นการพูดคุยหารือแยกต่างหาก"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)