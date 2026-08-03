ชื่อเสียงไทยฉาวโฉ่!สื่อหมีขาวตีข่าวใหญ่คดีฆ่าโหด2พี่น้องรัสเซีย สถานทูตมอสโกจับตาการสืบสวนใกล้ชิด

เริ่มกลายเป็นข่าวดังในรัสเซีย สื่อแดนหมีขาวรายงานตำรวจไทยจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 คน ในคดีโด่งดังที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซียและคนไทย 3 คนในครอบครัวเดียวกัน ระบุแม้นายกรัฐมนตรีของไทยจะขอโทษรัสเซียอย่างเป็นทางการ แต่สถานทูตมอสโกในกรุงเทพฯแถลงจะจับตาการสืบสวนอย่างใกล้ชิดและคาดหวังว่าพวกผู้ต้องสงสัยจะต้องถูกลงโทษ
รายงานข่าวของอาร์ทีนิวส์หรือรัสเซียทูเดย์ ระบุว่า ไดอานา นาซิโมวา วัย 22 ปีและ โรมัน น้องชายวัย 17 ปี 2 พี่น้องชาวรัสเซียย้ายไปอยู่ประเทศไทยพร้อมกับผู้เป็นแม่เมื่อหลายปีก่อน และอาศัยอยู่ในพื้นที่ห้วยใหญ่ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพัทยา ทั้งคู่ได้หายตัวไปแถวๆเมืองพัทยาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ จากข้อมูลของตำรวจพบว่าทั้ง 2 คน เดินทางออกจากบ้านโดยรถจักรยานยนต์เช่าฮอนด้าเอดีวี150 ก่อนรุ่งสาวของวันที่ 26 กรกฏาคม ไม่นานหลังจากนั้น ไดอานา ส่งข้อความหาแม่ บอกว่าดูเหมือนถูกใครบางคนติดตาม ก่อนที่จะไม่สามารถติดต่อทั้งคู่ได้อีก
อาร์ทีนิวส์รายงานว่าภาพจากล้องวงจรปิดพบเห็นทั้ง 2 คนพูดคุยกับคนขี่รถจักรยานยนต์อีกคันไม่ไกลจากบ้านพักก่อนหายตัวไป เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เปิดปฏิบัติการค้นหา ก่อนที่จะพบยานพาหนะของพวกเขาในอีก 3 วันต่อมา มันถูกถอดแยกชิ้นส่วนและนำไปฝังไว้ในพื้นที่ป่าใกล้กับสุสานร้างแห่งหนึ่ง
สื่อมวลชนรัสเซียรายงานข่าวต่อว่าตำรวจไทยระบุตัวชาย 2 คน นาย ฑนา หรือ "ป๋อง" วัย 43 ปี และนายธงชัย หรือ "ธง" ศรีนิล วัย 39 ปี ในฐานะผู้ต้องสงสัยหลักของคดี โดยทั้ง 2 คนถูกจับตัวได้ใกล้ชายแดนไทยติดกับกัมพูชาในวันที่ 31 กรกฏาคม ตามหลังปฏิบัติการตามล่านาน 5 วัน
ระหว่างสอบปากคำ พวกผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าได้ฆ่า 2 พี่น้องและนำเจ้าหน้าที่สืบสวนไปยังหลุมศพตื้นๆแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าของตำบลห้วยใหญ่ ตำรวจพบร่างไร้วิญญาณ 2 ศพที่เชื่อว่าเป็นของ ไดอานาและโรมัน อย่างไรก็ตามยังอยู่ระหว่างการชันสูตรศพ
สำนักข่าวอาร์ทีนิวส์อ้างสื่อมวลชนไทย รายงานว่าผู้ต้องสงสัยแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังทำการตรวจค้นตามปกติ เพื่อหยุด 2 พี่น้องบนท้องถนน จากนั้้นก็ใส่กุญแจมือน้องชายและใช้อาวุธปืนบังคับให้พลเมืองรัสเซียทั้ง 2 คน เข้าไปในป่า ตำรวจระบุถึงความเป็นไปได้ของแรงจูงใจคือการปล้น เนื่องจากมือสังหารได้เอาทรัพย์สินของ 2 พี่น้องไปด้วย ในนั้นรวมถึงจักรยานยนต์
ในเวลาต่อมา นายธง หนึ่งในผู้ต้องสงสัย ยอมรับสารภาพด้วยว่าเขาเกี่ยวข้องในเหตุลักพาตัวและฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย ที่หายตัวไปเมื่อราวๆ 2 เดือนก่อน ตำรวจตรวจค้นสถานที่อีกแห่งที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรและร่างไร้วิญญาณเพิ่มเติมอีก 3 ศพ
เวลานี้ ธง และ ป๋อง ถูกกล่าวหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การชิงทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน และการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้แล้วยังมีผู้ต้องสงสัยอีก 2 คนที่ถูกจับกุมเช่นกัน ในความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมที่ 2 อาร์ทีนิวส์รายงานว่ากรมราชทัณฑ์ไทยยืนยันว่า ป๋อง เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังถูกคุมขังเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน ในคดีพยายามฆ่า, ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
อาร์ทีนิวส์รายงานว่าคดีนี้กระตุ้นให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ขอโทษรัสเซียอย่างเป็นทางการ บอกว่าเหตุฆาตกรรมดังกล่าวได้ก่อความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของประเทศ และกัดเซาะความเชื่อมั่นของประชาชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เขาประกาศใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อรับประกันว่าอาชญากรรมลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยระบุว่ากำลังจับตาการสืบสวนอย่างใกล้ชิดและคาดหวังว่าพวกผู้ต้องสงสัยจะถูกนำตัวมาลงโทษตามกฎหมาย พร้อมชี้แจงว่ามอสโกไม่ได้มีข้อร้องเรียนใดๆต่อเจ้าหน้าที่ไทย แต่ยังคงเน้นย้ำว่าการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย ถือเป็น "ปัจจัยสำคัญยิ่ง" ในคดีนี้
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)