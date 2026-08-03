สัญญาณดี!เตหะรานอ้างใกล้เปิดเส้นทางใหม่ฮอร์มุซร่วมกับโอมาน หลังทรัมป์ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่

อิหร่านเปิดเผยในวันอาทิตย์(2ส.ค.) ใกล้บรรลุข้อตกลงกับโอมาน เกี่ยวกับเส้นทางใหม่ในการล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังสหรัฐฯยกเลิกแผนการโจมตีครั้งใหญ่ เปิดทางสำหรับการเจรจาทางการทูต
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันเสาร์(1ส.ค.) แถลงว่าประเทศของเขาและอิสราเอลระงับแผนโจมตีรอบใหม่เล่นงานอิหร่าน อ้างว่าบรรลุกรอบข้อตกลงกันได้แล้ว
2 ชาติคู่อริทำสงครามกันมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ครั้งที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านแบบสายฟ้าแลบ ขณะที่ความพยายามทางการทูตเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลัง นำมาซึ่งความสงบเป็นครั้งคราว
หลังกลับมาโจมตีอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้ว มีความกังวลมากขึ้นว่าการสู้รบจะลุกลามขยายวงกว้างอีกรอบ ทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่าน "หนักหน่วงมากๆ" และมีรายงานว่ากำลังพิจารณาคืนชีพปฏิบัติการถล่มโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน ในนั้นรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน ท่ามกลางการประกาศแจ้งเตือนพลเรือนทั่วภูมิภาคของสถานทูตสหรัฐฯต่างๆในตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐฯจะกลับลำ ตามหลังความพยายามทางการทูตด้วยความกระวีกระวาด ในนั้นรวมถึงการพูดกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย "เราเพิ่งได้รับการร้องขอจากอิหร่านและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลาง ให้ระงับการโจมตี เนื่องจากมีการตกลงเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงหนึ่งๆกันได้แล้ว"
"จากคำร้องขอนี้ ผมเห็นพ้องด้วย เพื่อประโยชน์แห่งอนาคตของโลก ในทำนองเดียวกัน การอยู่รอดของความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองของอิหร่านก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงยกเลิกการโจมตี ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำข้อตกลงอย่างรวดเร็ว" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯหมายความว่าอย่างไรเกี่ยวกับสถานะของการเจรจา ในขณะที่สื่อมวลชนอิหร่านปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่าเตหะรานเป็นฝ่ายร้องขอ ทรัมป์ อย่าได้เปิดฉากโจมตี
ฮัสซัน กาสฮาวี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรอิหร่าน โฆษกคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภา กล่าวในวันอาทิตย์(2ส.ค.) ว่าบรรดาคนกลางพยายามกอบกู้สิ่งที่เรียกว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัด ที่เห็นพ้องกันเมื่อเดือนมิถุนายน
บันทึกความเข้าใจไม่ได้มีเจตนาให้เป็นข้อตกลงสุดท้าย แต่มันเป็นก้าวย่างสำคัญสำหรับการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมหนึ่งๆ แม้ว่ามันจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมอยู่ด้วยก็ตาม
"ในข้อเท็จจริงคือ พวกเขารู้ว่าประเด็นหลักและประเด็นที่เป็นกุญแจสำคัญในตอนนี้ก็คือ ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ ดังนั้น ใช่แล้ว มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกัน" กาสฮาวีระบุ ขณะที่ประธานธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า "เราต้องพยายามผลักดันศัตรูให้ยังคงยึดถือในสิ่งที่พวกเขาลงนาม"
ฮอร์มุซ เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก แต่จนถึงตอนนี้มันเป็นแก่นกลางของความล้มเหลวในความพยายามทางการทูต
ก่อนหน้าสงคราม เรือทุกลำสามารถสัญจรผ่านได้อย่างเสรี แต่อิหร่านปิดช่องแคบระหว่างสงคราม และตอนนี้ยืนกรานว่าจะคงไว้ซึ่งการควบคุมและเก็บค่าผ่านทาง บางอย่างที่สหรัฐฯปฏิเสธ
ทรัมป์ เคยบอกว่าข้อตกลงใดๆจะต้องรวมถึง "การเปิดช่องแคบฮอร์มุซในทันที อย่างเต็มที่และโดยสิ้นเชิง และต้องยุติภัยคุกคามนิวเคลียร์ของอิหร่าน"
ประเด็นพิพาทเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ จุดชนวนการกลับมาโจมตีอีกรอบในเดือนที่แล้ว หลังเตหะรานไม่ยอมให้เรือต่างๆล่องผ่านเส้นทางอื่นๆ นอกเหนือจากเส้นทางเลียบชายฝั่งของอิหร่าน
ในวันอาทิตย์(2ส.ค.) เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐว่าใกล้ได้ข้อตกลงหนึ่งๆกับโอมาน ซึ่งตั้งอยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งของช่องแคบ เกี่ยวกับเส้นทางใหม่ในการล่องผ่านฮอร์มุซ
"เรากำลังบรรลุความเข้าใจในเส้นทางใหม่ที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะทั้งเส้นทางทางเหนือหรือเส้นทางทางใต้ แต่มันเป็นเส้นทางที่เคารพสิทธิอธิปไตยของทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงของเรา" เขากล่าว อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าแม้มีข้อตกลงหนึ่งๆ ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาเปิดช่องแคบ
(ที่มา:เอเอฟพี)