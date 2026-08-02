สื่อนอกตีข่าว! อดีตนักร้องสาวไทย 'ไบรโอนี่' ฟ้องสิงคโปร์แอร์ไลน์สกรณี 'เศษไม้สะเต๊ะทิ่มคอ' ทำเส้นเสียงเสียหาย

สื่อดิอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษรายงานข่าว ไบรโอนี่ เคท สไมท์ (Briohny Kate Smyth) อดีตนักร้องวัยรุ่นไทยที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นครูสอนโยคะ ได้รับบาดเจ็บที่เส้นเสียงบนเที่ยวบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปยังนครลอสแอนเจลิส โดยเธอเผลอกลืน "เศษไม้แหลมคม" ซึ่งหลุดออกมาจากไม้เสียบไก่สะเต๊ะที่เสิร์ฟพร้อมอาหารบนเครื่อง และเศษไม้ไปติดอยู่ในลำคอของเธอ ตามเอกสารคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
ในเอกสารคำฟ้อง สไมท์ วัย 44 ปี ซึ่งเคยมีอัลบั้มเพลงในประเทศไทยเมื่ออายุ 13 ปี และปัจจุบันสอนโยคะในลอสแอนเจลิส อ้างว่าเศษไม้ที่ติดอยู่ทำให้เธอเกิด "อาการเจ็บปวดทันที" "ไออย่างรุนแรง" และเกิดอาการ "สำลักอย่างน่ากลัว"
คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า เธอยังต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากจาก “ความเจ็บปวดและความทุกข์ทางอารมณ์ ขณะพยายามขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายระหว่างเที่ยวบิน”
คำฟ้องระบุเพิ่มเติมว่า สไมท์ ซึ่งนั่งอยู่ในชั้นธุรกิจ “ในที่สุดก็สามารถขับเศษไม้แหลมคมยาวประมาณ 1.5 นิ้วออกมาได้”
คำร้องระบุว่า หลังเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ปี 2024 สไมท์ “มีอาการเจ็บคออย่างต่อเนื่อง เสียงแหบ ตึง และเจ็บปวดเมื่อพูดและร้องเพลงเป็นเวลานาน” ต่อมาเธอได้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ซึ่ง “ตรวจพบรอยแผลเป็นและการบาดเจ็บที่เส้นเสียงของสไมท์ ซึ่งสอดคล้องกับอาการบาดเจ็บจากวัตถุแปลกปลอมที่มีคม”
คำร้องระบุว่า สไมท์ “รับประทานอาหารตามวัตถุประสงค์” และไม่ได้ทำผิดอะไร
คำร้องยังอธิบายต่อว่า เธอเป็น “นักร้องมืออาชีพ นักแสดง นักการศึกษาด้านสุขภาพ และนักพูดในที่สาธารณะ” และรายได้ของเธอ “ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถในการใช้เสียงของเธอเป็นอย่างมาก”
การกลืนเศษไม้เข้าไปทำให้ สไมท์ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย สูญเสียความสามารถในการหารายได้ ได้รับผลกระทบต่ออาชีพ และ "ความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารและการเดินทางโดยเครื่องบิน"
สไมท์ ยังคงร้องเพลงอยู่ และคลิปวิดีโอโยคะที่เธอปรากฏตัวในปี 2011 ก็กลายเป็นไวรัล มียอดวิวเกือบ 16 ล้านครั้งบน YouTube จนถึงปัจจุบัน
ขณะนี้เธอกำลังเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งในอดีตและอนาคต การสูญเสียรายได้และศักยภาพในการหารายได้ทั้งในอดีตและอนาคต ความทุกข์ทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางร่างกาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและดอกเบี้ยก่อนและหลังการตัดสิน
โฆษกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ชี้แจงผ่านอีเมลกับหนังสือพิมพ์ดิอินดิเพนเดนต์ว่า สายการบิน “ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้”
ที่มา: The Independent