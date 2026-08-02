ศรีลังกาส่งกำลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์หลังเกิดเหตุจลาจลในเรือนจำ

ในวันอาทิตย์ (2 ส.ค.) ศรีลังกาส่งหน่วยคอมมานโดและทหารหลายร้อยนายเข้าไปควบคุมเหตุจลาจลในเรือนจำที่อัดแน่นไปด้วยนักโทษ ซึ่งมีนักโทษเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 6 ราย
รองผู้บัญชาการตำรวจ ซานจีวา เมดาวัตเต ระบุว่า สถานการณ์ล่าสุดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว หลังจากเกิดเหตุจลาจลที่บรรดานักโทษพากันทุบทำลายอาคาร ที่เรือนจำมาฮารา ชานกรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.
“เราได้รับการเสริมกำลังจากกองทัพและหน่วยคอมมานโดเฉพาะกิจพิเศษ เพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยและส่งนักโทษกลับไปสู่ห้องขัง” เมดาวัตเต กล่าวกับผู้สื่อข่าวภายนอกเรือนจำ
ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020 เคยเกิดเหตุจลาจลขึ้นที่เรือนจำแห่งนี้ ส่งผลให้นักโทษถูกยิงเสียชีวิต 11 ราย และบาดเจ็บเกือบ 120 ราย
เกือบหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ มีเหตุจลาจลที่เรือนจำอีกแห่งในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งมีผู้คุม 10 นายและนักโทษ 21 คนเสียชีวิต
เมดาวัตเต ระบุว่า นักโทษในเรือนจำมาฮาราได้ทำลายห้องครัว โรงพยาบาล อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพที่สร้างใหม่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมอาชีพจนพังยับเยิน
เรือนจำแห่งนี้มีนักโทษ 4,100 คน มากกว่าความจุถึงสี่เท่า ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในเรือนจำทั่วประเทศ
เมื่อเดือนกรกฎาคม ทางการได้ประกาศแผนการที่จะเปลี่ยนอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้เป็นเรือนจำ
นักโทษในศรีลังกามากกว่าสามในสี่เป็นผู้ต้องหาที่รอการพิจารณาคดี และส่วนใหญ่ถูกคุมขังในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่มา เอเอฟพี