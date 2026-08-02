เกิดระเบิดในร้านอาหารที่มอสโก เสียชีวิต 3 ราย

คณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซีย เปิดเผยว่า เกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในมอสโกเมื่อวันเสาร์ (1 ส.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 21 ราย เป็นการจงใจวางระเบิด ตามรายงานของสำนักข่าว Tass
"วัตถุระเบิดทำเอง ได้ระเบิดขึ้นที่ร้านอาหารในจัตุรัสคุดรินสกายาในมอสโก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย" คณะกรรมการฯ กล่าว
ผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ หญิงที่ถือวัตถุระเบิดเข้าไปในร้านอาหาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พยายามหยุดเธอ และลูกค้าอีก 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ 21 ราย ได้รับบาดเจ็บในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน
ก่อนหน้านี้ ตำรวจมอสโกได้ออกแถลงการณ์ต่อสำนักข่าว Ria Novosti ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนและผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจกำลังเข้าตรวจสอบอยู่ในที่เกิดเหตุ
ภาพที่โพสต์ใน Telegram แสดงให้เห็นรถดับเพลิงและรถพยาบาลอยู่ด้านนอกอาคารที่ตั้งร้านอาหาร ซึ่งเกิดเหตุระเบิดในครั้งนี้
มอสโกเคยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งในอดีต
นับตั้งแต่เริ่มสงครามยูเครนในปี 2022 หน่วยข่าวกรองลับของยูเครนมักอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุ หรือไม่ก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารหรือพยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่ทหารและบุคคลสำคัญของรัสเซียหลายรายที่สนับสนุนความขัดแย้งนี้
ที่มา เอเอฟพี