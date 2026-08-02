สถานทูตสหรัฐฯ เตือนพลเมืองให้ออกจากตะวันออกกลาง

เมื่อวันเสาร์ (1 ส.ค.) สถานทูตสหรัฐฯ ในเมืองหลวงต่างๆ ทั่วตะวันออกกลาง ได้เตือนพลเมืองของตนให้ระวัง "การบานปลายที่ไม่คาดคิด" จากความขัดแย้งในภูมิภาค และเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเตรียมพร้อมที่จะออกจากพื้นที่ตะวันออกกลาง
คำเตือนดังกล่าว ซึ่งโพสต์ออนไลน์โดยสถานทูตสหรัฐฯ ในบาห์เรน อียิปต์ อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่าน "อย่างหนัก"
อิหร่านและสหรัฐอเมริกาทำสงครามกันมาตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ มีช่วงเวลาแห่งความสงบสุขสั้นๆ เกิดขึ้นหลังจากการหยุดยิง แต่ก็ล่มสลายลงเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นอีกครั้ง
สงครามที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วตะวันออกกลางและสั่นคลอนตลาดพลังงานโลกมานานหลายเดือนแล้ว
"ชาวอเมริกันในภูมิภาคควรพิจารณาออกจากพื้นที่ หรือเตรียมพร้อมที่จะออกจากพื้นที่หากเกิดการบานปลาย" คือคำเตือนของสถานทูตสหรัฐฯ
ข้อความของสถานทูตยังเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานท้องถิ่น
"ชาวอเมริกันที่อยู่ในตะวันออกกลางในขณะนี้ควรใช้ความระมัดระวังและเฝ้าระวังอย่างสูง และควรเตรียมพร้อมสำหรับการยกเลิกเที่ยวบิน การปิดน่านฟ้าเป็นระยะ และการหยุดชะงักของการเดินทางที่อาจเกิดขึ้น" ข้อความของสถานทูต ระบุ
พลเมืองสหรัฐฯ ในจอร์แดนได้รับคำแนะนำไม่ให้ไปเยี่ยมฐานทัพในประเทศ ซึ่งเพิ่งถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่าน และในอิสราเอล พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนให้ค้นหาที่หลบภัยระเบิดที่ใกล้ที่สุด
"อิหร่านนั้นคาดเดาไม่ได้ ดังที่เห็นได้จากการตัดสินใจโจมตีพื้นที่ในภูมิภาคโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือการยั่วยุใดๆ รวมถึงการขยายการโจมตีไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยถูกโจมตีมาก่อน (เช่น อียิปต์)" ข้อความบนเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯ ในเยรูซาเลม ระบุ
สถานทูตสหรัฐฯ ในเบรุต ระบุว่า ภารกิจยังคงอยู่ใน "สถานะการเดินทางออกตามคำสั่ง" ซึ่งหมายความว่าสมาชิกในครอบครัวและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ไม่จำเป็นยังคงถูกย้ายไปอยู่นอกประเทศเลบานอน
ที่มา เอเอฟพี