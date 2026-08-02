ไฟป่ากรีซวิกฤตหนัก ฮ.ดับเพลิง 2 ลำชนกันกลางอากาศระหว่างไฟป่าลาม ตามหลังไม่กี่วัน 3 ดับเพลิงเสียชีวิตระหว่างฉีดน้ำ

เอเอฟพี/รอยเตอร์ – เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกันในวันอาทิตย์(2 ส.ค)ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมไฟป่ามากมายที่กำลังเผาผลาญไม่กี่วันหลังดับเพลิงกรีก 3 คนเสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่
เอเอฟพีรายงานวันอาทิตย์(2 ส.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีกรีซ คิรีอาคอส มิตโซตากิส (Kyriakos Mitsotakis) ออกมาเตือนว่าว่าวันที่ยุ่งยากเป็นอย่างมากจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้า
เป็นคำเตือนที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเฮลิคอปเตอร์เบลล์ 2 ลำที่เช่ามาเพื่อดับไฟป่าในพื้นที่ซาธา (Psatha) ทางตะวันตกของกรุงเอเธนส์ สำนักงานดับเพลิงกรีซแถลงวันอาทิตย์(2)
“ทีมกู้ภัยและค้นหาได้ส่งออกไปทันทีเพื่อบ่งบอกพิกัดและช่วยให้การช่วยเหลือลูกเรือเหล่านั้น” รายงานผ่านแถลงการณ์
รอยเตอร์รานงานว่า ภาพที่โพสต์บนเฟซบุ๊กของสำนักงานอุตุนิยมวิทยากรีซเป็นภาพการชนที่เห็นเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำบินใกล้กันมากในเพดานบินต่ำก่อนที่ใบพัดของเฮเลิคอปเตอร์ตัวล่างจะเกิดชนด้านใต้ของลำที่บินอยู่ด้านบนก่อนที่จะตกและเกิดเพลิงลุกไหม้ หลังจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำที่ 2 ได้ทิ้งน้ำที่ขนมาก่อนบินจากไป
เอเอฟพีรายงานว่าขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ ERT ได้รายงานว่ามีการพบตัวลูกเรือ 1 คนในสภาพปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กำลังตามหาลูกเรือคนที่ 2
ภาพข่าวจากทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำจากจำนวนทั้งหมดเกิดระเบิดและตกลงสู่พื้นเกิดไฟลุกหลังใบพัดชน
นายกรัฐมนตรีมิตโซตากิสกล่าวเตือนว่า กรีซกำลังเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายโดยมีลมแรง 100 กม./ชม.
ระหว่างที่นักดับเพลิงเกือบ 500 คนกำลังอยู่ระหว่างการควบคุมไฟป่าในพื้นที่หมู่บ้าน Porto Germeno ชายฝั่งชื่อดังห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเอเธนส์ราว 70 กม. รอยเตอร์ชี้ว่า เป็นจุดที่มีบ้านเรือนโดนเผาผลาญไปกว่า 100 หลัง
พบว่ามีนักดับเพลิงราว 100 คนดับไฟป่าอีกแห่งใน Aigialia ในแคว้นเพโลพอนนีส (Peloponnese) ที่อยู่ทางเหนือ
เอเอฟพีรายงานว่า มีไฟป่าลูกใหม่เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกวันเสาร์(1)บนเกาะเซฟาไอโอเนีย(Cephalonia)สถานที่ตากอากาศชื่อดังในทะเลไอโอเนีย(Ionian Sea)
รอยเตอร์ชี้ว่า บนเกาะเซฟาโลเนียนี้ได้มีการอพยพผู้คนเพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ชายวัย 44 ปีถูกจับในวันอาทิตย์(2)ได้บนเกาะเซฟาโลเนียในข้อหาตั้งใจให้เกิดไฟป่า อ้างอิงจากสำนักข่าว ANA ของกรีซ
ที่ผ่านมา ดับเพลิงของกรีซต้องเผชิญกับไฟป่าหลายสิบลูกต่อวัน
รัฐมนตรีปกป้องพลเรือนกรีซ อีวานเกลอส ทูร์นัส (Evangelos Tournas)วันเสาร์(1) แถลงว่า สำนักดับเพลิงไฟป่ากรีซที่ผ่านมาได้ทำเกินข้อจำกัดตัวเองแล้ว
มีนักดับเพลิง 3 คนเสียชีวิตไม่กี่วันก่อนหน้าระหว่างปฎิบัติหน้าที่โดยมี 2 คนเสียชีวิตบนเกาะครีต(Crete Island)และอีก 1 คนที่แคว้นเพโลพอนนีส