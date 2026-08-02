ผวาโดนเอาคืน!สื่อแฉเจ้าชายซาอุฯเรียกร้องทรัมป์ ทบทวนแผนโจมตีครั้งใหญ่เล่นงานอิหร่าน

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบีย ทรงร้องขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทบทวนพิจารณาแผนปฏิบัติการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่เล่นงานอิหร่าน ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์(1ส.ค.) ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว Axios ในวันอาทิตย์(2ส.ค.) สืบเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ลุกลามบานปลาย
รายงานข่าวอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 คน โดยหนึ่งในนั้นบอกกับ Axios ว่า "ซาอุดีอาระเบียแสดงความกังวลและร้อขอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ" พร้อมกันนั้น Axios อ้างแหล่งข่าวเผยต่อว่าทาง เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ยังขอให้ ทรัมป์ ลดความตึงเครียดของสถานการณ์ แทนการเปิดปฏิบัติการโจมตีขนานใหญ่
ในรายงานข่าวระบุว่า ซาอุดีอาระเบียมีความกังวลว่าปฏิบัติการโจมตี อาจก่อผลลัพธ์โหมกระพือสถานการณ์ลุกลามบานปลายในภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เว็บไซต์ข่าว Axios ติดต่อไปยังสถานทูตซาอุดีอาระเบียในวอชิงตันและทำเนียบขาว แต่ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิเสธแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวนี้
รายงานข่าวนี้มีขึ้นในขณะที่แหล่งข่าวอิสราเอล 2 คน ให้สัมภาษณ์กับเยรูซาเลมโพสต์ ระบุว่าอิสราเอลได้ยกระดับการระแวดระวังและความพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะกลับมาโจมตีครั้งใหญ่เล่นงานอิหร่านอีกรอบ
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านอกเหนือจากซาอุดีอาระเบียแล้ว ยังมีประเทศอื่นๆที่ร้องขอให้ ทรัมป์ หลีกเลี่ยงทวีความรุนแรงของสถานการณ์เช่นกัน ในนั้นรวมถึงกาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ตุรกีและปากีสถาน
Axios รายงานด้วยวาในการพูดคุยกันทางอ้อมระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านในวันเสาร์(1ส.ค.) ได้ก่อผลลัพธ์ที่มีความคืบหน้าบ้างบางส่วน แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)