วิกฤตที่ถูกปิดบัง!เขมรไหวไหมรับเงินกู้จากเอดีบี8พันล้าน พยุงเศรษฐกิจจากผลกระทบสงครามตอ.กลาง

กัมพูชาได้รับเงินกู้จำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 8,300 ล้านบาท) จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในวันศุกร์(31ก.ค.) เพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ จากผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ตามรายงานข่าวของซินหัว สื่อมวลชนจีน
รายงานข่าวระบุว่าข้อตกลงกู้ยืมนี้ลงนามโดย อุน พรมนิโรธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชา และยาสมิน ซิดดิกี ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำกัมพูชา รวมด้วย เนียนซาน จาง ผู้อำนวยการทั่วไปของเอบีดี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การกู้ยืมสำหรับโครงการแทรกแซงเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Rapid Intervention for Stabilization of the Economy (RISE) Program ของกัมพูชา จะเป็นการให้เงินทุนสนับสนุนมาตรการทางการคลังชั่วคราวที่มุ่งเป้าหมายอย่างเจาะจงและปกป้องแผนงบประมาณด้านสังคมในงบประมาณประจำปี 2026 สำนักข่าวซินหัว สื่อมวลชนจีน รายงานอ้างอิงเอกสารประชาสัมพันธ์ของเอดีบี พร้อมระบุเงินทุนนี้จะถูกนำไปใช้ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วย
"ประชาชนผู้ยากจนมากกว่า 1 ล้านครัวเรือนที่ลงทะเบียนในโครงการ IDPoor ของรัฐบาล จะได้รับการสนับสนุนทางรายได้ ในนั้นมีอย่างน้อย 350,000 ครัวเรือน ที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หญิง" เอกสารประชาสัมพันธ์ระบุ "ความช่วยเหลือจะรวมถึงการบรรเทาภาระหนี้สินและส่งเสริมปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ชนบท"
เนียนซาน จาง ระบุว่าเงินกู้นี้จะช่วยสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลกัมพูชา ในการบริหารจัดการผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ด้วยการปกป้องครัวเรือนที่อ่อนแอ จากราคาข้าวของที่เพิ่มสูงขึ้น ค้ำยันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความยืดหยุ่นรับมือกับคลื่นความช็อคต่างๆในอนาคต
เขากล่าวเศรษฐกิจแบบเปิดของกัมพูชาอ่อนแอต่อความผันผวนของราคาอาหารและราคาเชื้อเพลิงโลก พร้อมระบุด้วยประเทศแห่งนี้นำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแบบ 100% ดังนั้นราคาพลังงานโลกที่พุ่งสูง จึงส่งผลกระทบอย่างทันทีทันใดกับภาคการเกษตร, อุตสากรรม, การบริการและภาคการขนส่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
"สำหรับครัวเรือนที่ยากจนและอ่อนแอ แรงกดดันเหล่านี้แปรเปลี่ยนเป็นต้นทุนการดำรงชีพที่สูงขึ้น รายได้ลดลง ยอดหนี้และอัตราคนว่างงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ" จางกล่าว
(ที่มา:ซินหัว)