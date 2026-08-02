รุ่นเจ้าปัญหา!เครื่องบินล่องหนF-35BกองทัพUSจู่ๆก็ร่วงไฟลุกท่วม ในอุบัติเหตุที่ยังหาคำตอบไม่ได้(ชมคลิป)

เครื่องบินล่องหน F-35B ลำหนึ่งของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ประสบอุบัติเหตุตกและเกิดไฟลุกท่วม ณ ฐานทัพอากาศของนาวิกโยธินอเมริกา ในมิรามาร์ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันศุกร์(31ก.ค.) และดูเหมือนต้องสูญเสียอากาศยานมูลค่า 109 ล้านดอลลาร์(ราว 3,600 ล้านบาท) ไปโดยสิ้นเชิง
หน่วยฉุกเฉินตอบสนองต่อสถานการณ์ตอน 10.00น.(ตามเวลาท้องถิ่น) ในสิ่งที่ทางกองทัพสหรัฐฯให้คำจำกัดความว่าเป็น Class A mishap (อุบัติเหตุหรือความสูญเสียในระดับที่รุนแรงที่สุด) โดยเครื่องบินลำนี้อยู่ภายใต้สังกัดของลุ่มอากาศยานนาวิกโยธินที่ 11 แห่งกองบินนาวิกโยธินที่ 3
ถ้อยแถลงของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ระบุว่า "นักบินดีดตัวออกมา และถูกลำเลียงไปยังศูนย์การแพทย์ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ในสภาพที่อาการทรงตัว เพื่อประเมินอาการและรักษาอาการบาดเจ็บที่ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต" พร้อมบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณลานจอดอากาศยานของฐานทัพ
ภาพจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นเหนือฐานทัพ ส่วนภาพถ่านทางอากาศพบเห็นเศษซากเครื่องบินที่ถูกเผาไหม้ กระจัดกระจายอยู่บริเวณทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งใกล้รันเวย์ โดยมีบุคลากรทางทหารและทีมดับเพลิงห้อมล้อมเศษซากอยู่
รายงานข่าวระบุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ยังก่อให้เกิดไฟไหม้ป่า กระตุ้นให้หน่วยดับเพลิงซานดิเอโก ต้องรุดเข้าตอบสนองสถานการณ์ สามารถมองเห็นสารหน่วงไฟสีขาวปกคลุมพื้นที่บางส่วนรอบตัวเครื่องบิน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บในภาคพื้น
กองทัพหรัฐฯยังไม่เปิดเผยว่าอะไรคือสาเหตุของอุบัติเหตุ ในขณะที่ F-35B เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 แบบขึ้นลงแนวดิ่งและเทคออฟระยะสั้น โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล่องหน ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ และความสามารถในการปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบิน เครื่องบินรุ่นนี้ใช้งานโดยนาวิกโยธินเป็นหลัก แต่ละลำมีมูลค่าราวๆ 109 ล้านดอลลาร์
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ 1 ปีพอดี กับเหตุการณ์เครื่องบิน F-35C ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ประสบอุบัติเหตุใกล้ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินเลมัวร์ ในตอนกลางของแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2025 นักบินดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน ก่อนเครื่องบินจะร่วงกระแทกพื้นในทุ่งหญ้าและไฟลุกท่วม
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)