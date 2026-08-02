เดี๋ยวมีร้อง!อิหร่านขู่กระพือ'ไฟสงครามลามทั่วภูมิภาค' ถ้าสหรัฐฯคิดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน

พวกเจ้าหน้าที่อิหร่านประกาศแก้แค้นอย่างสาสม กระพือไฟสงครามไปทั่วภูมิภาค หากสหรัฐฯทำตามคำขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนของประเทศ ในนั้นรวมถึงโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตปิโตรโคมี ตามรายงานของหนังสือพิมพ์อัลจาซีราห์เมื่อวันเสาร์(1ส.ค.)
พลตรีอาลี อับดอลลาฮี หัวหน้ากองบัญชาการทหารในยามสงครามของอิหร่าน ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันเสาร์(1ส.ค.) ว่า "สหรัฐฯกำลังมุ่งสู่การเร่งโหมกระพือเชื้อไฟที่จะนำไปสู่สงครามระดับภูมิภาคเต็มรูปแบบ" เขากล่าว พร้อมพูดถึงชาติเพื่อนบ้านในภูมิภาค เตือนว่าอเมริกากำลังใช้เมืองหลวง ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหล่านั้น เป็นโล่ป้องกันผลประโยชน์ของตนเอง ขณะเดียวกับก็เสริมความเข้มแข็งแก่เครื่องจักรสงครามของอิสราเอล
"เราขอระบุไว้โดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้ บรรดาประเทศมุสลิมทั้งหลายต้อง จับตาการก่ออาชญากรรมของอเมริกาอย่างมีวิสัยทัศน์และพิจารณาทบทวนความร่วมมือและความเป็นแนวร่วมกับสหรัฐฯ มิเช่นนั้นแล้ว ประเทศใดก็ตามที่ทำตัวเป็นเสมือนโล่ป้องกันให้อาชญากร และผู้รุกรานอเมริกา จะถูกแผดเผาในเปลวไฟแห่งสงคราม" อับดอลลาฮีกล่าว
คำเตือนนี้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อรายงานข่าวของสื่อมวลชนชื่อดังของสหรัฐฯหลายแห่ง ที่ระบุว่าสหรัฐฯและอิสราเอลอาจเตรียมเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของอิหร่านอย่างกว้างขวางในเร็วๆนี้ ในนั้นรวมถึงโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตปิโตรเคมี
รายงานของสื่อมวลชนสหรัฐฯอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังไม่อนุมัติขั้นสุดท้ายของปฏิบัติการหนึ่งๆที่อาจลากยาวนานสุด 2 สัปดาห์ และมีเป้าหมายตัดไฟฟ้าทั่้วกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน และก่อความปั่นป่วนทั่วประเทศ
เว็บไซต์ข่าวทาสนิม สื่อมวลชนที่เชื่อมโยงกับรัฐอิหร่าน รายงานในวันเสาร์(1ส.ค.) อ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม บอกว่าทางกองทัพได้เตรียมแผนอย่างครอบคลุม ในการโจมตีแก้แค้นต่อความเป็นไปได้ในการกระทำบ้าๆของสหรัฐฯ ด้วยการเอาคืนเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาและอิสราเอล
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล แสดงความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะโจมตีเป้าหมายทางพลังงานของอิหร่าน "ในตอนนี้สหรัฐฯยังไม่เห็นชอบ เนื่องจากกังวลว่าอิหร่านจะโจมตีบรรดาประเทศเพื่อนบ้านและจะก่อวิกฤตน้ำมันโลก" เขากล่าวกับที่ประชุมด้านความมั่นคงหนึ่งที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ชาแนล 14 พร้อมประกาศกร้าวว่าอิสราเอล "จะส่งอิหร่านกลับสู่อดีต ย้อนกลับไปสู่เมื่อ 40 ปีก่อน"
นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีฐานทัพทหารและบรรดาผู้นำทั่วอิหร่าน แต่ก็เล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนของประเทศเช่นกัน ซึ่งบางส่วนในนั้นจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและใช้เวลาในการฟื้นฟูนานหลายปี การทิ้งระเบิดมีแต่ซ้ำเติมวิกฤตภายในของอิหร่าน ในนั้นรวมถึงภาวะเศรษฐกิจหดตัวและความไม่สมดุลทางพลังงานครั้งใหญ่ที่กำลังบีบคั้นชาวอิหร่านกว่า 90 ล้านคน
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) และกองทัพปกติของอิหร่าน ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่ฐานทัพสหรัฐฯและอิสราเอลทั่วภูมิภาค แต่ก็ล็อคเป้าที่ตั้งทางพลังงานเช่นกัน ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานในอิสราเอล, ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์, คูเวต, บาห์เรน และ โอมาน
(ที่มา:อัลจาซีราห์)