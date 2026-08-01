แผ่นดินไหว 4.7 เขย่าภาคใต้ 'อิตาลี' ทำอาคารพังถล่ม-รถไฟหยุดชะงัก

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แมกนิจูดในพื้นที่กัมปีเฟลเกรย์ (Campi Flegrei) ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ทางตอนใต้ของอิตาลีเมื่อวันศุกร์ (31 ก.ค.) ส่งผลให้ไฟฟ้าดับ บริการรถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินหยุดชะงัก และอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหาย
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเวลา 19:46 น. (1746 GMT) โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่กัมปีเฟลเกรย์ ทางตะวันตกของเนเปิลส์ ที่ระดับความลึกประมาณ 3 กิโลเมตร ตามข้อมูลจากสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟแห่งชาติอิตาลี
หน่วยดับเพลิงของอิตาลีระบุว่า มีรายงานความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารในและรอบ ๆ เนเปิลส์ ขณะที่บริการรถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ถูกระงับชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
สื่ออิตาลีรายงานว่า นี่เป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในพื้นที่นี้ และทำให้ประชาชนต่างวิ่งแตกตื่นออกมาบนถนน
แคมปีเฟลเกรย์ (Campi Flegrei) เป็นแอ่งภูเขาไฟที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกของเมืองเนเปิลส์ บริเวณนี้ประสบกับกิจกรรมแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มการเฝ้าระวัง
แม้ว่าแผ่นดินไหวขนาดเล็กจะเป็นเรื่องปกติในพื้นที่นี้ แต่การสั่นสะเทือนที่รุนแรงขึ้นได้เพิ่มความหวาดกลัวว่าจะเกิดวิกฤตแผ่นดินไหวซ้ำรอยเหมือนที่เกิดขึ้นในแคมปีเฟลเกรย์เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1980 ซึ่งก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง และทำให้ผู้คนหลายพันต้องอพยพออกจากบ้านเรือน
แผ่นดินไหวรุนแรงหลายครั้งที่เกิดขึ้นในภาคกลางของอิตาลีในปี 2016 ทำลายล้างบางส่วนของแคว้นลัตซีโย อุมเบรีย และมาร์เค ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 300 คน
แผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของอิตาลีคือแผ่นดินไหวขนาด 6.9 แมกนิจูดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอีร์ปิเนียทางตอนใต้ของอิตาลีในเดือน พ.ย. ปี 1980 ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,700 คน และทำลายล้างเมืองหลายร้อยแห่ง
ที่มา: รอยเตอร์