สหรัฐฯ เตรียมใช้กฎวาง 'เงินประกันวีซ่า' สำหรับพลเมือง 50 ประเทศเป็นการถาวร

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะทำให้โครงการวางหลักประกันวีซ่าเป็นโครงการถาวร ซึ่งอาจกำหนดให้ผู้สมัครจาก 50 ประเทศที่ส่วนใหญ่อยู่ทวีปแอฟริกาต้องวางหลักประกันสูงถึง 20,000 ดอลลาร์เมื่อยื่นขอวีซ่าสหรัฐฯ ตามประกาศของรัฐบาลกลางที่เผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อวันศุกร์ (31 ก.ค )
ประกาศในวารสารรัฐบาลกลาง (Federal Register) นี้ใช้กับวีซ่าประเภท B1 และ B2 ซึ่งออกให้สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
"เจ้าหน้าที่กงสุลอาจกำหนดให้ผู้สมัครวีซ่าประเภทที่ไม่ใช่ผู้อพยพ ต้องวางหลักประกันสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ เป็นเงื่อนไขในการออกวีซ่า ตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลกำหนด" ประกาศดังกล่าวระบุ
"โครงการนำร่องวางหลักประกันวีซ่าปี 2025 ซึ่งเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และกระทรวงการคลัง ในการประเมินความเป็นไปได้ของการบริหารโครงการวางหลักประกันวีซ่า ได้ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่า โครงการวางหลักประกันวีซ่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบในหมู่ผู้ถือวีซ่าที่วางหลักประกัน"
ในโครงการนำร่อง เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถเรียกเก็บเงินประกันได้ 5,000 ดอลลาร์, 10,000 ดอลลาร์ หรือสูงสุด 15,000 ดอลลาร์ กฎระเบียบฉบับสุดท้ายได้ยกเลิกตัวเลือก 5,000 ดอลลาร์ และเพิ่มวงเงินประกันสูงสุดเป็น 20,000 ดอลลาร์
กฎระเบียบฉบับสุดท้ายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ส.ค. ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่กำหนดจะตีพิมพ์ในวารสารรัฐบาลกลาง จากรายชื่อ 50 ประเทศที่กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ มี 30 ประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า นโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซ่า แต่กลุ่มผู้สนับสนุนการเข้าเมืองโต้แย้งว่า นโยบายนี้จะขัดขวางการเดินทางเข้าสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนชี้ว่า การปราบปรามคนเข้าเมืองอย่างรุนแรงของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยสำหรับชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ และส่งเสริมการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ทรัมป์ ปกป้องมาตรการเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
แม้ว่า ทรัมป์ จะกล่าวว่า เขาต้องการสกัดกั้นการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แต่รัฐบาลสหรัฐฯ กลับทำให้การเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายยากขึ้นไปด้วย ตัวอย่างเช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่และแพงขึ้นสำหรับผู้สมัครวีซ่าบางประเภท และการบังคับใช้การตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้สมัครและผู้อพยพที่อยู่ในประเทศแล้ว
รายชื่อ 50 ประเทศที่พลเมืองต้องวางหลักประกันในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ได้แก่:
• Algeria (January 21, 2026)
• Angola (January 21, 2026)
• Antigua and Barbuda (January 21, 2026)
• Bangladesh (January 21, 2026)
• Benin (January 21, 2026)
• Bhutan (January 1, 2026)
• Botswana (January 1, 2026)
• Burundi (January 21, 2026)
• Cabo Verde (January 21, 2026)
• Cambodia (April 2, 2026)
• Central African Republic (January 1, 2026)
• Cote D’Ivoire (January 21, 2026)
• Cuba (January 21, 2026)
• Djibouti (January 21, 2026)
• Dominica (January 21, 2026)
• Ethiopia (April 2, 2026)
• Fiji (January 21, 2026)
• Gabon (January 21, 2026)
• The Gambia (October 11, 2025)
• Georgia (April 2, 2026)
• Grenada (April 2, 2026)
• Guinea (January 1, 2026)
• Guinea-Bissau (January 1, 2026)
• Kyrgyz Republic (January 21, 2026)
• Lesotho (April 2, 2026)
• Malawi (August 20, 2025)
• Mauritania (October 23, 2025)
• Mauritius (April 2, 2026)
• Mongolia (April 2, 2026)
• Mozambique (April 2, 2026)
• Namibia (January 1, 2026)
• Nepal (January 21, 2026)
• Nicaragua (April 2, 2026)
• Nigeria (January 21, 2026)
• Papua New Guinea (April 2, 2026)
• Sao Tome and Principe (October 23, 2025)
• Senegal (January 21, 2026)
• Seychelles (April 2, 2026)
• Tajikistan (January 21, 2026)
• Tanzania (October 23, 2025)
• Togo (January 21, 2026)
• Tonga (January 21, 2026)
• Tunisia (April 2, 2026)
• Turkmenistan (January 1, 2026)
• Tuvalu (January 21, 2026)
• Uganda (January 21, 2026)
• Vanuatu (January 21, 2026)
• Venezuela (January 21, 2026)
• Zambia (August 20, 2025)
• Zimbabwe (January 21, 2026)
ที่มา: รอยเตอร์, travel.state.gov