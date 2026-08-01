ลือกันไปได้! กบฏฮูตียันไม่มีแผน 'เก็บค่าธรรมเนียม' เรือพาณิชย์ที่ล่องผ่านช่องแคบ 'บับเอลมันเดบ'

หน่วยงานประสานงานทางทะเลของเยเมนที่บริหารโดยกลุ่มกบฏฮูตีออกมาปฏิเสธวันนี้ (1 ส.ค.) ว่าไม่ได้มีแผนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ โดยระบุว่ายังไม่มีการตัดสินใจเช่นนั้น และการแล่นผ่านเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์นี้ยังคงไม่มีค่าใช้จ่าย
คำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพุธ (29) ซึ่งอ้างแหล่งข่าวในภูมิภาคที่ระบุว่า กลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกำลังพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่แล่นผ่านทางตอนใต้ของทะเลแดง หลังจากประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อสัปดาห์ก่อน
แหล่งข่าวในรายงานของรอยเตอร์ระบุว่า ข้อเสนอเรื่องค่าธรรมเนียมได้ถูกหารือกับเจ้าหน้าที่อิหร่านระหว่างการเยือนเตหะรานของเจ้าหน้าที่ฮูตีในเดือน ก.ค. แม้ว่าจะยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการดำเนินการก็ตาม
ศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Operations Coordination Center - HOCC) ที่บริหารโดยกลุ่มฮูตีกล่าวว่า "บริการขนส่งที่ปลอดภัยเป็นบริการโดยสมัครใจ และไม่มีค่าใช้จ่าย"
ถ้อยแถลงของ HOCC ระบุว่า "HOCC ยืนยันอย่างชัดเจนว่า บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่เรียกร้องเงินเพื่อแลกกับการผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบนั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนของสาธารณรัฐเยเมนหรือ HOCC ในฐานะใดๆ ทั้งสิ้น"
"HOCC ขอเรียกร้องให้บริษัทเดินเรืออย่าชำระเงินหรือให้ข้อมูลใดๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาต"
ที่มา: รอยเตอร์