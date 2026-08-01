สเปนเผยคลื่นผู้อพยพส่วนใหญ่ที่เซวตายอม 'ข้ามกลับ' ไปยังฝั่งโมร็อกโกแล้ว หลังจมน้ำ-ถูกเหยียบดับ 57 ศพ

รัฐบาลสเปนแถลงเมื่อวันศุกร์ (31 ก.ค.) ว่าได้สกัดกั้นการหลั่งไหลของผู้อพยพจำนวนมหาศาลที่เข้ามาในดินแดนเซวตา (Ceuta) ของสเปนในแอฟริกาเหนือ โดยผู้คนกว่า 50,000 คนที่ข้ามพรมแดนทางบกและทางทะเลส่วนใหญ่ได้ยอมเดินทางกลับไปโดยสมัครใจแล้ว
ตัวแทนรัฐบาลสเปนในเซวตา กล่าวว่า พบศพ 57 ศพในฝั่งสเปน และอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโก โดยระบุว่าบางส่วนจมน้ำเสียชีวิต และบางส่วนเหยียบกันตายขณะพยายามปีนกำแพงกันคลื่นที่กั้นรั้วพรมแดน
กระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่า มีผู้อพยพประมาณ 50,000 คนข้ามพรมแดนมาตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดี (30) และคาดว่า 48,300 คนได้เดินทางกลับไปแล้วเมื่อเวลา 18.00 น. (1600 GMT) ของวันศุกร์ (31)
ฮวน เฆซุส วีวาส หัวหน้าหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของเซวตา กล่าวว่ามีผู้คนมากถึง 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้ามาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา
กองกำลังโมร็อกโกได้ใช้กระบองและแก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนที่ด่านเข้าเมืองเซวตา พยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าไปในดินแดนเล็กๆ ของสเปนที่ยื่นออกไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากโมร็อกโก
ความวุ่นวายที่ชายแดนทำให้เกิดความแตกแยกในยุโรป โดยผู้นำของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้สเปนรับประกันว่าเหตุการณ์นี้จะอยู่ภายใต้การควบคุม
อิตาลีประกาศว่ากำลังระงับข้อตกลงเชงเกนแบบไร้พรมแดนระหว่างสหภาพยุโรปกับสเปน ซึ่งมาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินหรือเรือระหว่าง 2 ประเทศ มาดริดชี้ว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดสนธิสัญญาของสหภาพยุโรป
ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่ชายแดนของเซวตาดังกล่าวเห็นตำรวจโมร็อกโกในชุดปราบจลาจลใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนที่รวมตัวกันอยู่ใกล้รั้ว รถฉีดน้ำแรงดันสูงถูกนำมาใช้ และมองเห็นซากรถบัสและรถยนต์ 7 คันที่ถูกเผาไหม้จากการปะทะกับฝูงชน
อีกด้านหนึ่ง ยานพาหนะทางทหารของสเปนเรียงรายอยู่ตามแนวชายแดน ขณะที่ผู้อพยพหลายสิบคนเฝ้ามองจากเนินเขาในโมร็อกโก โดยไม่สามารถข้ามพรมแดนได้
มีผู้คนหลายร้อยคนเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกผ่านด่านตรวจและช่องโหว่ของรั้วชายแดน โดยบางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถหาอาหารหรือที่พักพิงได้ในเซวตา
นายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชซ แห่งสเปน เดินทางไปยังเซวตาเมื่อวันศุกร์ (31) และได้รับการต้อนรับด้วยคำด่าทอจากผู้ประท้วง ซานเชซ เรียกการข้ามแดนครั้งใหญ่ครั้งนี้ว่าเป็น "การละเมิดอธิปไตยทางดินแดนของสเปน" และกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการส่งตัวผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศ โดยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากโมร็อกโก
เซวตาและเมลียา เมืองปกครองตนเองของสเปนทางตอนเหนือของโมร็อกโก เป็นพรมแดนทางบกเพียงแห่งเดียวของสหภาพยุโรปกับทวีปแอฟริกา ทั้งสองเมืองมักประสบกับการพยายามข้ามแดนของผู้อพยพที่ต้องการไปยังยุโรปเป็นระยะๆ ทว่าการบุกข้ามแดนอย่างมหาศาลในวันพฤหัสบดี (30) นั้นดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
บรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาในยุโรปกล่าวโทษเหตุการณ์นี้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายเข้าเมืองที่ค่อนข้างหละหลวมของสเปน รวมถึงการนิรโทษกรรมให้ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารหลายแสนคนในปีนี้
สเปนเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีเข้าพบเพื่อประท้วงคำกล่าวของ อันโตนิโอ ทาจานี รัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลี ที่อ้างว่านโยบายนิรโทษกรรมของสเปน "ส่งเสริมการค้ามนุษย์"
ด้านประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสังคมนิยมของสเปนมาอย่างยาวนาน กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า การข้ามแดนที่เซวตา "ดูเหมือนเป็นการรุกราน" พร้อมเสริมว่า "สิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับเราหากพรรครีพับลิกันไม่ชนะเลือกตั้ง หรืออาจจะแย่กว่านั้นอีก" โดยเขาหมายถึงการศึกเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่จะมาถึงในเดือน พ.ย.
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ชี้เป้าไปที่รัฐบาลสเปนโดยตรง โดยกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นผลโดยตรงจากนโยบายการย้ายถิ่นฐานของรัฐบาล
"เรากำลังพิจารณามาตรการเพื่อปกป้องชาวอเมริกันทั้งในและต่างประเทศจากภัยคุกคามนี้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือพันธมิตรยุโรปอื่นๆ ที่กำลังพิจารณาทางเลือกที่คล้ายคลึงกัน" คำแถลงระบุ
“เหตุการณ์ที่ยอมรับไม่ได้นี้เป็นผลโดยตรงจากความพยายามโดยเจตนาของรัฐบาลสเปนในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เกิดการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากในยุโรป"
ขณะเดียวกัน ลอรองต์ นูเนซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศส กล่าวว่ากำลังตำรวจบริเวณชายแดนที่ติดกับสเปนจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่าภายในวันเสาร์ (1 ส.ค.) และจะมีการเสริมกำลังเฝ้าระวังทั้งทางอากาศ และการลาดตระเวนบนรถไฟ
โดยปกติแล้ว ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปถูกห้ามไม่ให้ทำการตรวจสอบที่ชายแดนภายในของเขตเชงเกนของกลุ่ม ทว่าการตรวจสอบสามารถกลับมาดำเนินการได้ชั่วคราวภายใต้สถานการณ์พิเศษ
ที่มา: รอยเตอร์